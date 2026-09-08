Как сообщает People, продолжительность документального фильма составляет почти четыре часа. Сам Маск не принимал участия в создании картины. Еще в 2023 году он назвал будущий фильм "заказной атакой" – правда, тогда работа над ним еще только велась. Режиссер Алекс Гибни ответил на это довольно просто: мол, откуда Маск знает, что фильм еще не вышел?

"Гениальный изобретатель" или "человек, потерявший ум"

В трейлере Маска успевают охарактеризовать по-разному. Одни называют его "возможно, самым выдающимся изобретателем современности" и сравнивают с настоящим Железным человеком. Другие используют гораздо менее лестные эпитеты – в частности, называют его хаотичным, капризным, жестоким и эгоистичным.

О чем будет фильм

Авторы документального фильма пытаются разобраться не только в личности Маска, но и в масштабах его влияния. В фильме упоминаются Tesla, SpaceX, Starlink, покупка Twitter, который впоследствии превратился в X, а также участие Маска в развитии искусственного интеллекта и американской политике.

К работе над фильмом присоединились журналистка Кара Свишер, философ Сэм Харрис и другие комментаторы. В картине также появится Джастин Маск – первая жена Илона.



"Маск": смотреть трейлер

Когда смотреть

Мировая премьера "Маска" состоялась на Венецианском кинофестивале 8 сентября 2026 года. Позже картину покажут на Международном кинофестивале в Торонто, а в кинотеатрах она выйдет 16 октября. Дистрибьютор Bleecker Street также отмечает, что с 23 октября фильм выйдет в широкий прокат в США.

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Как известно, Маск часто попадает в скандалы. Не так давно он не очень лестно отозвался об актрисе Энн Хэтэуэй.