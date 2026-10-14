24 Канал собрал три захватывающие сериалы, которые понравятся поклонникам запутанных сюжетов, психологического напряжения и неожиданных развязок. И хотя солнечной погоды здесь почти не будет, скучать точно не придется.

"Мост"

Год: 2011–2018

Жанр: криминальный детектив, триллер

IMDb: 8,6

На мосту между Данией и Швецией находят тело женщины, лежащее прямо на государственной границе. Расследовать преступление берутся двое детективов – шведка Сага Норен и датчанин Мартин Роде.

Они совершенно разные по характеру, но вынуждены работать вместе. Вскоре выясняется, что убийство – лишь начало гораздо более страшной истории.

Что говорят критики: обозреватель The Guardian Фил Хоган похвалил сериал за атмосферу, необычный детективный дуэт и увлекательную криминальную интригу. Особое внимание критика привлекла героиня Софии Гелин, ставшая одной из самых узнаваемых фигур скандинавского детектива.



"Мост": смотреть трейлер

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"В ловушке"

Год: 2015–2021

Жанр: детектив, криминальная драма, триллер

IMDb: 8,0

В маленьком исландском городке находят изуродованный человеческий труп. Местная полиция начинает расследование, но сильная снежная буря отрезает населенный пункт от внешнего мира.

Теперь детективам придется искать убийцу среди людей, оказавшихся в ловушке вместе с ними. И что больше тайн всплывает на поверхность, тем подозрительнее становятся даже самые добропорядочные жители.

Что говорят критики: Сэм Уолластон из The Guardian высоко оценил мрачную атмосферу, реалистичных персонажей и ощущение изоляции. По его мнению, именно сочетание криминальной загадки и суровой исландской природы делает сериал особенно напряженным.



"В ловушке": смотреть трейлер

"Каштановый человечек"

Год: 2021

Жанр: криминальный детектив, психологический триллер

IMDb: 7,6

В Копенгагене находят жестоко убитую женщину, а рядом с телом – маленькую фигурку, сделанную из каштанов.

За дело берутся двое детективов, которые вскоре обнаруживают жуткую связь между убийством и исчезновением дочери известной политики. С каждой новой зацепкой расследование становится все опаснее.

Что говорят критики: обозреватель IndieWire Стив Грин отметил стильную визуальную подачу сериала, хотя и раскритиковал несколько упрощенную детективную загадку. В свою очередь, критик Decider Джоэл Келлер похвалил интригу и убедительных главных героев. Первый сезон получил 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes по результатам девяти отзывов критиков.

"Каштановый человечек": смотреть трейлер

Если вам по душе запутанные сюжеты и неожиданные развязки, у нас для вас есть еще и подборка увлекательных сериалов британских сериалов. Здесь найдутся истории, которые заставят забыть о времени и отложить все дела ради следующей серии.