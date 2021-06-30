"Это горько-сладкое прощание": Скарлетт Йоханссон больше не появится в образе "Черной вдовы"

36-летняя актриса Скарлетт Йоханссон испытывает смешанные эмоции, прощаясь со своей ролью "Черной вдовы". Ведь она заявила, что уже не будет играть свою знаковую и уже "родную" для нее героиню Marvel после выхода будущего фильма. Что чувствует актриса, сколько раз она сыграла Наташу Романову и как к ее последнему фильму относится муж – читайте на Кино 24.

"Это горько-сладкое прощание", – Йоханссон отметила в интервью для шоу Good Morning America 28 июня 2021.

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"Я провела потрясающее десятилетие, работая со своей семьей Мarvel, и я буду скучать по тому, что у меня не будет возможности видеть их каждые 18 месяцев или два года. Это именно те моменты, которых я всегда ждала с нетерпением. Я горжусь этим фильмом и считаю, что всегда лучше уйти на высокой ноте", – дополнила звезда.

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Также Йоханссон отметила, что "фильм "Черная вдова" отличается от всех других проектов Мarvel".

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Что мы знаем о персонаже "Черная вдова"

Вымышленный персонаж серии комиксов Marvel – Наташа Романова;

Была создана редактором Стэном Ли, писателем Доном Рико и художником Доном Хэком и дебютировала в комиксе Tales of Suspense #52 в апреле 1964 года;

В мае 2011 года Черная вдова заняла 74 место в списке "Сто лучших персонажей комиксов всех времен" по версии IGN.

Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы киновселенной Marvel

"Железный человек 2" (2010) – дебют Скарлетт Йоханссон в образе Наташи Романовой;

(2010) – дебют Скарлетт Йоханссон в образе Наташи Романовой; "Мстители" (2012) – Наташа Романова вербует Брюса Беннера;

(2012) – Наташа Романова вербует Брюса Беннера; "Первый мститель: Другая война" (2014) – Черная вдова и Капитан Америка становятся напарниками, работая на Щ.И.Т. Они выполняют множество задач с Броком Рамлоу и Джеком Роллинсом;

(2014) – Черная вдова и Капитан Америка становятся напарниками, работая на Щ.И.Т. Они выполняют множество задач с Броком Рамлоу и Джеком Роллинсом; "Мстители: Эра Альтрона" (2015) – хочет начать отношения с Брюсом. Она со Стивом начинает тренировать Сокола, Багряную ведьму, Вижна и Боевую машину;

(2015) – хочет начать отношения с Брюсом. Она со Стивом начинает тренировать Сокола, Багряную ведьму, Вижна и Боевую машину; "Первый мститель: Противостояние" (2016) – выступает на стороне Железного человека;

(2016) – выступает на стороне Железного человека; "Тор: Рагнарок" (2017) – появляется на видеозаписи в Квинджете:

(2017) – появляется на видеозаписи в Квинджете: "Мстители Война бесконечности" (2018) – вместе со Стивом Роджерсом и Сэмом Уилсоном спасает Ванду Максимову и Вижна от Черного Ордена:

(2018) – вместе со Стивом Роджерсом и Сэмом Уилсоном спасает Ванду Максимову и Вижна от Черного Ордена: "Мстители: Финал" (2019) – повторила роль Черной вдовы. Но, к сожалению, умерла чтобы получить камень души и спасти планету:

(2019) – повторила роль Черной вдовы. Но, к сожалению, умерла чтобы получить камень души и спасти планету: "Черная вдова" (2021) – после событий "Первого мстителя: Противостояние" Наташа Романова оказывается одна и вынуждена противостоять своему прошлому.

Как отреагировал муж Йоханссон на завершение киноэпохи звезды – фильм "Черную вдову"

"Он хочет удивиться", – отметила актриса. Звезда также дополнила, что ее муж, 38-летний Колин Джост "не желает знать о том, что происходит на съемочной площадке".

Я всегда говорю людям, что они действительно не хотят знать подробностей. Сейчас людей уже ничем не удивишь. Поэтому нужно просто набраться терпения и посмотреть сразу весь фильм, насладиться потрясающим путешествием,

– отметила звезда.



Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Фото Даниэля Вентурелли / WireImage

Колин большой поклонник киновселенной Marvel, но он не любит спойлеры, поэтому я совсем не могу ему сказать, каким будет фильм,

– поделилась актриса в подкасте The Jess Cagle Podcast.

Скарлетт Йоханссон отметила, что, конечно, муж интересуется, как прошел ее день, но когда она просит мужа помочь с репетициями какой-то сцены – он всегда спрашивает, не будет ли спойлеров.

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Премьера киноленты состоится 8 июля в кинотеатрах и на Disney +.