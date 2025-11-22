Среди фильмов со Скарлетт Йоханссон, которые стоит посмотреть: "Брачная история", "Трудности перевода" и "Девушка с жемчужной сережкой". Описания сюжетов и трейлеры – в материале 24 Канала.

Фильмы со Скарлетт Йоханссон

"Брачная история"

Рейтинг IMDb : 7.9/10

: 7.9/10 Роль: Николь Барбер

В фильме рассказывается о театральном режиссере Чарли Барбере и его жене, актрисе Николь. Пара переживает кризис. Вдруг женщина получает предложение сняться в телевизионном пилотном проекте.

Вместе с сыном Николь переезжает в Лос-Анджелес, а Чарли остается в Нью-Йорке. Однажды он решает навестить семью и получает документы о разводе, однако Барбер не собирается опускать руки.

"Брачная история": смотрите онлайн трейлер фильма

"Трудности перевода"

Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Роль: Шарлотта

Ведущий и актер Боб Харрис и Шарлотта встречаются в Токио. Они знакомятся в баре роскошного отеля, после чего переживают интересные приключения в столице Японии. Благодаря совместным прогулкам и разговорам главным героям удается лучше понять друг друга и найти опору.

"Трудности перевода": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка с жемчужной сережкой"

Рейтинг IMDb : 6.9/10

: 6.9/10 Роль: Гриет

Фильм, снят по мотивам одноименного романа британской писательницы Трейси Шевалье. События ленты разворачиваются в Нидерландах XVII века. 16-летняя Гриет работает служанкой в семье художника Яна Вермера. Девушку интересует искусство и она даже помогает хозяину составлять композиции.

Как-то Питер Ван Рейвен просит, чтобы Ян Вермер написал для него картину с таверной, где будет присутствовать Гриет. Это пугает девушку. Заказчик и художник договариваются об отдельном портрете главной героини. В конце концов Ян Вермер создает одну из своих самых известных картин – "Девушка с жемчужной сережкой".

"Девушка с жемчужной сережкой": смотрите онлайн трейлер фильма