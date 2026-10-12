Как сообщает Variety, на фестивале New York Comic Con был представлен первый трейлер фильма ужасов "Экзорцист: Мученики". Режиссером картины стал Майк Фленеган, который уже успел пообещать зрителям самый страшный проект в своей карьере. И, судя по первым подробностям, на этот раз создатели решили не экономить на кошмарах.

Что известно о новом "Экзорцисте"

В центре сюжета – детектив в исполнении Скарлетт Йоханссон, который расследует серию жестоких убийств в церкви. Однако вскоре героиня начинает подозревать, что имеет дело не с обычным серийным убийцей.



"Экзорцист": смотреть трейлер

Расследование заставляет ее задуматься, действительно ли преступники, которые раньше оправдывали свои поступки одержимостью Сатаной, могли говорить правду. Похоже, обычными доказательствами и допросами здесь уже не обойтись.

Когда состоится премьера и кто сыграет в фильме

Помимо Скарлетт Йоханссон, в картине снимутся Чиветел Эджиофор, Лоуренс Фишберн, Джон Легвизамо, Дайан Лейн и Джейкоби Джуп.

Премьера запланирована на 12 марта 2027 года. Важно, что новый фильм не станет прямым продолжением "Экзорциста: Верующего", вышедшего в 2023 году.

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К слову, еще в 2021 году Universal приобрела права на новую трилогию за 400 миллионов долларов. Однако теперь франшизу решили развивать в другом направлении.

Напомним, оригинальный "Экзорцист" Уильяма Фридкина вышел на экраны в 1973 году. Картина собрала 441 миллион долларов в мировом прокате и получила десять номинаций на "Оскар".

Также отметим, что именно сейчас в Голливуде снимают фильм, полностью созданный ИИ.