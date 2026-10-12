Як повідомляє Variety, на фестивалі New York Comic Con представили перший трейлер фільму жахів "Екзорцист: Мученики". Режисером стрічки став Майк Фленеган, який уже встиг пообіцяти глядачам найстрашніший проєкт у своїй кар'єрі. І, судячи з перших подробиць, цього разу творці вирішили не економити на кошмарах.

Що відомо про нового "Екзорциста"

У центрі сюжету – детективка у виконанні Скарлетт Йоганссон, яка розслідує серію жорстоких убивств у церкві. Однак незабаром героїня починає підозрювати, що має справу не зі звичайним серійним убивцею.



"Екзорцист": дивитись трейлер

Розслідування змушує її замислитися, чи справді злочинці, які раніше виправдовували свої вчинки одержимістю Сатаною, могли говорити правду. Схоже, звичайними доказами та допитами тут уже не обійтися.

Коли прем'єра та хто зіграє у фільмі

Окрім Скарлетт Йоганссон, у стрічці знімуться Чиветел Еджіофор, Лоренс Фішберн, Джон Легвізамо, Даян Лейн та Джейкобі Джуп.

Прем'єра запланована на 12 березня 2027 року. Важливо, що новий фільм не стане прямим продовженням "Екзорциста: Вірянина", який вийшов у 2023 році.

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До слова, ще у 2021 році Universal придбала права на нову трилогію за 400 мільйонів доларів. Однак тепер франшизу вирішили розвивати в іншому напрямку.

Нагадаємо, оригінальний "Екзорцист" Вільяма Фрідкіна побачив світ у 1973 році. Стрічка зібрала 441 мільйон доларів у світовому прокаті та отримала десять номінацій на "Оскар".

Також зазначимо, що саме зараз у Голлівуді знімають фільм, створений повністю ШІ.