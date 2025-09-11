Сколько серий во втором сезоне "Уенздей": описание всех эпизодов
- Второй сезон "Уенздей" состоит из восьми эпизодов, которые вышли на Netflix в августе и сентябре.
- Сюжет сезона разворачивается вокруг новых загадок в академии "Невермора", где Уенздей сталкивается с опасным сталкером и семейными тайнами.
В сентябре на Netflix вышли долгожданные финальные эпизоды следующего сезона мистического и комедийного сериала "Уенздей". Он снова вызвал множество обсуждений и отзывов в сети, ведь на этот раз – еще больше загадок и тайн.
Академия "Невермора" стала местом преступления – поэтому Уенздей возвращается туда после каникул охотнее. Именно с этого момента начинаются события нового сезона. В материале Кино 24 читайте о том, что происходит в каждой серии.
Второй сезон "Уенздей", как и первый, состоит из восьми эпизодов. Первые 4 эпизода вышли 6 августа, вторые – 3 сентября. Каждый из них длится около часа.
Описание эпизодов 2 сезона "Уенздей"
- Эпизод 1 – "Новые скорби". Главная героиня возвращается в "Невермор" после продуктивного лета. В школе она становится знаменитостью, но одновременно целью опасного сталкера.
- Эпизод 2 – "Знакомая скорбь". Академия погружается в полный хаос в День всех дураков. Уенздей наталкивается на старого врага, но и неожиданно получает новую союзницу.
- Эпизод 3 – "Зов скорби". Все ученики "Невермора" отправляются в поездку в лагерь. Уенздей потеряла книгу Гуди и свои способности, поэтому вынуждена вернуться к старым методам расследования.
- Эпизод 4 – "Если бы скорбь могла говорить". К расследованию Уенздей присоединяется и семья – дядя Фестер и Рич изо всех сил пытаются помочь девушке раскрыть дело. Тем временем Бьянка, которая хотела скрыть одну тайну, наталкивается на другую.
"Уенздей" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн
- Эпизод 5 – "Прятки со скорбью". Тайлер на свободе. Уенздей понимает, что им предстоит противостоять друг другу и готовится к этому поединку на День мертвых. Серб становится все более голодным, поэтому у Пагсли проблемы.
- Эпизод 6 – "Познай скорбь". Уенздей и Энид встречаются с духом из прошлого академии. Это событие заставляет их посмотреть друг на друга под другим углом. Еще один ученик оказывается под угрозой.
- Эпизод 7 – "Покажи мне скорбь". Школа готовится к пышному балу. Тем временем Уенздей ищет компромат на Дорта, а ее мать Мортиция и Бабушка борются между собой характерами.
- Эпизод 8 – "Значит, скорбь". Уенздей узнает жуткую семейную тайну. Она спешит, потому что стремится помешать мрачному пророчеству осуществиться.
