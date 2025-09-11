Академия "Невермора" стала местом преступления – поэтому Уенздей возвращается туда после каникул охотнее. Именно с этого момента начинаются события нового сезона. В материале Кино 24 читайте о том, что происходит в каждой серии.

Второй сезон "Уенздей", как и первый, состоит из восьми эпизодов. Первые 4 эпизода вышли 6 августа, вторые – 3 сентября. Каждый из них длится около часа.

Описание эпизодов 2 сезона "Уенздей"

Эпизод 1 – "Новые скорби" . Главная героиня возвращается в "Невермор" после продуктивного лета. В школе она становится знаменитостью, но одновременно целью опасного сталкера.

. Главная героиня возвращается в "Невермор" после продуктивного лета. В школе она становится знаменитостью, но одновременно целью опасного сталкера. Эпизод 2 – "Знакомая скорбь" . Академия погружается в полный хаос в День всех дураков. Уенздей наталкивается на старого врага, но и неожиданно получает новую союзницу.

. Академия погружается в полный хаос в День всех дураков. Уенздей наталкивается на старого врага, но и неожиданно получает новую союзницу. Эпизод 3 – "Зов скорби" . Все ученики "Невермора" отправляются в поездку в лагерь. Уенздей потеряла книгу Гуди и свои способности, поэтому вынуждена вернуться к старым методам расследования.

. Все ученики "Невермора" отправляются в поездку в лагерь. Уенздей потеряла книгу Гуди и свои способности, поэтому вынуждена вернуться к старым методам расследования. Эпизод 4 – "Если бы скорбь могла говорить". К расследованию Уенздей присоединяется и семья – дядя Фестер и Рич изо всех сил пытаются помочь девушке раскрыть дело. Тем временем Бьянка, которая хотела скрыть одну тайну, наталкивается на другую.

"Уенздей" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

Эпизод 5 – "Прятки со скорбью" . Тайлер на свободе. Уенздей понимает, что им предстоит противостоять друг другу и готовится к этому поединку на День мертвых. Серб становится все более голодным, поэтому у Пагсли проблемы.

. Тайлер на свободе. Уенздей понимает, что им предстоит противостоять друг другу и готовится к этому поединку на День мертвых. Серб становится все более голодным, поэтому у Пагсли проблемы. Эпизод 6 – "Познай скорбь" . Уенздей и Энид встречаются с духом из прошлого академии. Это событие заставляет их посмотреть друг на друга под другим углом. Еще один ученик оказывается под угрозой.

. Уенздей и Энид встречаются с духом из прошлого академии. Это событие заставляет их посмотреть друг на друга под другим углом. Еще один ученик оказывается под угрозой. Эпизод 7 – "Покажи мне скорбь" . Школа готовится к пышному балу. Тем временем Уенздей ищет компромат на Дорта, а ее мать Мортиция и Бабушка борются между собой характерами.

. Школа готовится к пышному балу. Тем временем Уенздей ищет компромат на Дорта, а ее мать Мортиция и Бабушка борются между собой характерами. Эпизод 8 – "Значит, скорбь". Уенздей узнает жуткую семейную тайну. Она спешит, потому что стремится помешать мрачному пророчеству осуществиться.

