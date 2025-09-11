Академія "Невермору" стала місцем злочину – тому Венздей повертається туди після канікул охочіше. Саме з цього моменту розпочинаються події нового сезону. У матеріалі Кіно 24 читайте про те, що відбувається у кожній серії.

Другий сезон "Венздей", як і перший, складається з восьми епізодів. Перші 4 епізоди вийшли 6 серпня, другі – 3 вересня. Кожен з них триває близько години.

Опис епізодів 2 сезону "Венздей"

Епізод 1 – "Нові скорботи" . Головна героїня повертається до "Невермору" після продуктивного літа. У школі вона стає знаменитістю, але водночас ціллю небезпечного сталкера.

. Головна героїня повертається до "Невермору" після продуктивного літа. У школі вона стає знаменитістю, але водночас ціллю небезпечного сталкера. Епізод 2 – "Знайома скорбота" . Академія занурюється в повний хаос у День усіх дурнів. Венздей натрапляє на старого ворога, але й несподівано здобуває нову союзницю.

. Академія занурюється в повний хаос у День усіх дурнів. Венздей натрапляє на старого ворога, але й несподівано здобуває нову союзницю. Епізод 3 – "Поклик скорботи" . Усі учні "Невермору" вирушають у поїздку до табору. Венздей втратила книгу Ґуді та свої здібності, тому вимушена повернутися до старих методів розслідування.

. Усі учні "Невермору" вирушають у поїздку до табору. Венздей втратила книгу Ґуді та свої здібності, тому вимушена повернутися до старих методів розслідування. Епізод 4 – "Якби скорбота могла говорити". До розслідування Венздей долучається і сім'я – дядько Фестер і Річ щосили намагаються допомогти дівчині розкрити справу. Тим часом Б'янка, яка хотіла приховати одну таємницю, натрапляє на іншу.

"Венздей" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

Епізод 5 – "Хованки зі скорботою" . Тайлер на свободі. Венздей розуміє, що їм належить протистояти одне одному й готується до цього поєдинку на День мертвих. Сьорб стає щоразу голоднішим, тому в Паґслі проблеми.

. Тайлер на свободі. Венздей розуміє, що їм належить протистояти одне одному й готується до цього поєдинку на День мертвих. Сьорб стає щоразу голоднішим, тому в Паґслі проблеми. Епізод 6 – "Пізнай скорботу" . Венздей та Енід зустрічаються з духом із минулого академії. Ця подія змушує їх подивитися одна на одну під іншим кутом. Ще один учень опиняється під загрозою.

. Венздей та Енід зустрічаються з духом із минулого академії. Ця подія змушує їх подивитися одна на одну під іншим кутом. Ще один учень опиняється під загрозою. Епізод 7 – "Покажи мені скорботу" . Школа готується до пишного балу. Тим часом Венздей шукає компромат на Дорта, а її мати Мортиція та Бабуня борються між собою характерами.

. Школа готується до пишного балу. Тим часом Венздей шукає компромат на Дорта, а її мати Мортиція та Бабуня борються між собою характерами. Епізод 8 – "Значить, скорбота". Венздей дізнається моторошну сімейну таємницю. Вона поспішає, бо прагне завадити похмурому пророцтву здійснитися.

