Скільки серій у другому сезоні "Венздей": опис усіх епізодів
- Другий сезон "Венздей" складається з восьми епізодів, які вийшли на Netflix у серпні та вересні.
- Сюжет сезону розгортається навколо нових загадок в академії "Невермору", де Венздей стикається з небезпечним сталкером і сімейними таємницями.
У вересні на Netflix вийшли довгоочікувані фінальні епізоди наступного сезону містичного та комедійного серіалу "Венздей". Він знову викликав безліч обговорень та відгуків у мережі, адже цього разу – ще більше загадок і таємниць.
Академія "Невермору" стала місцем злочину – тому Венздей повертається туди після канікул охочіше. Саме з цього моменту розпочинаються події нового сезону. У матеріалі Кіно 24 читайте про те, що відбувається у кожній серії.
Другий сезон "Венздей", як і перший, складається з восьми епізодів. Перші 4 епізоди вийшли 6 серпня, другі – 3 вересня. Кожен з них триває близько години.
Опис епізодів 2 сезону "Венздей"
- Епізод 1 – "Нові скорботи". Головна героїня повертається до "Невермору" після продуктивного літа. У школі вона стає знаменитістю, але водночас ціллю небезпечного сталкера.
- Епізод 2 – "Знайома скорбота". Академія занурюється в повний хаос у День усіх дурнів. Венздей натрапляє на старого ворога, але й несподівано здобуває нову союзницю.
- Епізод 3 – "Поклик скорботи". Усі учні "Невермору" вирушають у поїздку до табору. Венздей втратила книгу Ґуді та свої здібності, тому вимушена повернутися до старих методів розслідування.
- Епізод 4 – "Якби скорбота могла говорити". До розслідування Венздей долучається і сім'я – дядько Фестер і Річ щосили намагаються допомогти дівчині розкрити справу. Тим часом Б'янка, яка хотіла приховати одну таємницю, натрапляє на іншу.
"Венздей" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн
- Епізод 5 – "Хованки зі скорботою". Тайлер на свободі. Венздей розуміє, що їм належить протистояти одне одному й готується до цього поєдинку на День мертвих. Сьорб стає щоразу голоднішим, тому в Паґслі проблеми.
- Епізод 6 – "Пізнай скорботу". Венздей та Енід зустрічаються з духом із минулого академії. Ця подія змушує їх подивитися одна на одну під іншим кутом. Ще один учень опиняється під загрозою.
- Епізод 7 – "Покажи мені скорботу". Школа готується до пишного балу. Тим часом Венздей шукає компромат на Дорта, а її мати Мортиція та Бабуня борються між собою характерами.
- Епізод 8 – "Значить, скорбота". Венздей дізнається моторошну сімейну таємницю. Вона поспішає, бо прагне завадити похмурому пророцтву здійснитися.
Раніше ми розповідали про найцікавіші факти про знімання серіалу "Венздей" – деталі кастингу, особливості деяких сцен та інше.