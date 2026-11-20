Как сообщает TMZ, тело актера обнаружили 17 ноября на лестничной клетке жилого комплекса в Далласе, штат Техас. По данным полиции, около 18:40 поступил звонок от человека, обнаружившего Бродвея без признаков жизни.

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На данный момент обстоятельства смерти остаются невыясненными. Судебно-медицинская экспертиза еще не установила ее причину. Правоохранители не сообщали о признаках насильственной смерти, поэтому делать предположения относительно трагедии пока рано.

Что известно о Лэнсе Бродвее

Лэнс Бродвей скончался / Фото Getty Images



Карьера Бродвея больше напоминала сценарий голливудского фильма, чем обычную биографию актера. Сначала он строил спортивную карьеру, причем довольно успешно.

В 2005 году его выбрала бейсбольная команда Chicago White Sox, а уже в 2007-м он дебютировал в Главной бейсбольной лиге США (MLB). Впоследствии выступал за New York Mets.

Однако после завершения спортивной карьеры Бродвей решил, что пришло время покорять Голливуд.

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В 2013 году он появился в боевике "Падение Олимпа" (Olympus Has Fallen) с Джерардом Батлером, где сыграл агента Секретной службы О'Нила. Также актер снимался в фантастической картине "Beyond the Trek".

Зрители могли увидеть его в популярных сериалах "Агенты Щ.И.Т.", "Люцифер" и "Колония". Хотя главных ролей Бродвей так и не получил, он успел поработать над несколькими известными голливудскими проектами.



Напомним, недавно стало известно о смерти звезды сериалов Netflix.