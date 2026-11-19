Как сообщает People, трагедия произошла 16 ноября. Около 16:06 местная полиция получила сообщение о мужчине в воде недалеко от пирса Санта-Моники. Спасатели обнаружили его в океане, подняли на борт лодки и немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации.

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Впоследствии мужчину перенесли на пирс, где медики продолжили борьбу за его жизнь. Однако спасти его не удалось. В 16:56 врачи констатировали смерть.

Погибшим оказался 38-летний Александр Гаскин, который работал актером массовых сцен и персональным тренером.

Что известно об обстоятельствах смерти актера

Сначала в СМИ появилась информация, будто бы перед трагедией Гаскин поссорился с женщиной, после чего прыгнул с пирса. Однако полиция Санта-Моники опровергла эти сообщения.

По словам правоохранителей, записи камер наблюдения подтверждают, что незадолго до инцидента актер находился один и ни с кем не общался. В настоящее время следователи выясняют, что именно произошло в тот день. Официальная причина смерти пока не обнародована.

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Отец погибшего, Дана Гаскин, ранее служивший в дорожной полиции Калифорнии, рассказал журналистам, что в последний раз общался с сыном утром 16 ноября. Александр прислал ему короткое сообщение. Его содержание мужчина раскрывать не стал, однако отметил, что оно вызывает еще больше вопросов относительно обстоятельств трагедии.

По словам отца, перед смертью сын не проявлял признаков подавленности и с нетерпением ждал Дня благодарения, который планировал провести вместе с семьей.

В каких сериалах снимался Александр Гаскин

Хотя Гаскин не был голливудской звездой первой величины, он успел поработать над несколькими известными телевизионными проектами.

В частности, актер появлялся в массовых сценах сериалов:

"Ты" – популярного психологического триллера Netflix об одержимом сталкере Джо Голдберге.

"Новичок" – полицейского сериала с Натаном Филлионом в главной роли.

"Майяны" – криминальной драмы о жизни байкерского клуба.

Помимо съемок Александр работал персональным тренером и занимался спортом.

Недавно стало известно, что ушел из жизни актер, сыгравший в комедии 90-х "Няньки".