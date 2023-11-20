Секреты вне кадра: 10 интересных фактов о сериале "Женский врач․Новая жизнь", которые вас удивят

9 октября состоялась премьера украинского сериала "Женский врач. Новая жизнь", ставшего перезагрузкой давно любимой истории. Лента уже успела полюбиться украинским поклонникам.

Поэтому в материале читайте 10 интересных фактов о съемке сериала "Женский врач. Новая жизнь". И смотрите ленту, ведь финал увлекательной истории уже близко!

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10 интересных фактов о сериале "Женский врач. Новая жизнь"

В процессе съемок привлечены не только опытные актеры, но и крошечные младенцы. Родители доверяют команде ухаживать за новорожденными, которые могут быть в возрасте от нескольких недель до нескольких месяцев. Младшему участнику съемочного процесса – всего 14 дней от рождения.



Младенцы в сериале "Женский врач. Новая жизнь" / 1+1

На съемочной площадке работают специалисты по неонатологии и медсестрам, которые отвечают за безопасность маленьких детей во время работы. В сериале снимаются животные. Например, кот, по имени Элвис, является воспитанником актера Остапа Макаренко, который исполняет роль сына Елены Руденко, а собака, по имени Клифф – любимец режиссера Павла Мащенко. Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин стали парой не только на экране, но и объединили свою жизнь в браке. В сериале Таисия исполняет роль медсестры Лидии, работающей под руководством главного героя Михаила Гончара, тогда как Ярослав воплотил образ медбрата гинекологического отделения. Таисия усматривает многочисленные параллели между их отношениями на экране и в реальной жизни.

Сериальная дочь Михаила Гончара, роль которого играет Андрей Исаенко – на самом деле его дочь в реальной жизни. Девочка попала в список актеров случайно, когда приехала с отцом на пробы.

Опытные медицинские специалисты, такие как хирург общей практики Роман Калина и хирург-комбустиолог Александра Линник успешно сотрудничают со всеми отделами на съемочной площадке, начиная от гримеров и заканчивая актерами, для того, чтобы каждый элемент в кадре выглядел более правдоподобно. Некоторые актеры, в частности Алексей Нагрудный, уже научились накладывать медицинские швы. Сыгравший в сериале Иван Жилюк некоторое время перед съемками практиковался в настоящей больнице, чтобы как можно лучше вжиться в роль.

Во время съемки сцен в кабинете УЗИ используют "дублеров живота" – женщин, которые действительно находятся в состоянии беременности. Съемки проводятся в специальном павильоне на FILM.UA, где создана реалистичная больница с современным медицинским оборудованием.

Сюжет сериала "Женский врач. Новая жизнь"

Сюжет разворачивается в Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии в Киеве, куда прибывает Михаил Гончар, величайший акушер-гинеколог и бывший житель Северодонецка. Его родной город и больница, где он возглавлял родильное отделение, пострадали от российских обстрелов, что заставило Михаила переехать в Киев вместе с дочерью, которую он воспитывает своими силами. После полученного ранения он поступает на новый этап жизни в столице. Начиная работать в новом месте, он неожиданно сталкивается с амбициозным заместителем директора и через свое стремление к справедливости оказывается вовлеченным в новые интриги.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала