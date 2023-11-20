Тому у матеріалі читайте 10 цікавих фактів про зйомку серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Та дивіться стрічку, адже фінал захопливої історії вже близько!

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10 цікавих фактів про серіал "Жіночий лікар. Нове життя"

У процесі зйомок залучені не лише досвідчені актори, але й крихітні немовлята. Батьки довіряють команді доглядати за новонародженими, які можуть бути віком від кількох тижнів до кількох місяців. Наймолодшому учаснику знімального процесу – лише 14 днів від народження.



Немовлята у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" / 1+1

На знімальному майданчику працюють фахівці з неонатології та медсестри, які відповідають за безпеку маленьких дітей під час роботи. У серіалі знімаються домашні тварини. Наприклад, кіт, на ім'я Елвіс є вихованцем актора Остапа Макаренка, який виконує роль сина Олени Руденко, а собака, на ім'я Кліфф – улюбленець режисера Павла Мащенка. Таїсія Хвостова і Ярослав Шахторін стали парою не лише на екрані, але й об'єднали своє життя в шлюбі. У серіалі Таїсія виконує роль медсестри Лідії, яка працює під керівництвом головного героя Михайла Гончара, тоді як Ярослав втілив образ медбрата гінекологічного відділення. Таїсія вбачає численні паралелі між їхніми відносинами на екрані та у реальному житті.

Серіальна донька Михайла Гончара, роль якого грає Андрій Ісаєнко – насправді, його донька в реальному житті. Дівчинка потрапила у список акторів випадково, коли приїхала з батьком на проби.

Досвідчені медичні фахівці, такі як хірург загальної практики Роман Калина і хірург-комбустіолог Олександра Линник, успішно співпрацюють з усіма відділами на знімальному майданчику, починаючи від гримерів і закінчуючи акторами, для того, щоб кожен елемент у кадрі виглядав більш правдоподібно. Деякі актори, зокрема, Олексій Нагрудний, уже навчилися накладати медичні шви. Іван Жилюк, який зіграв у серіалі, деякий час перед зйомками практикувався у справжній лікарні, щоб якомога краще вжитися в роль.

Під час знімання сцен в кабінеті УЗД використовують "дублерів живота" – жінок, які дійсно перебувають у стані вагітності. Зйомки проводяться у спеціальному павільйоні на FILM.UA, де створено реалістичну лікарню з сучасним медичним обладнанням.

Сюжет серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

Сюжет розгортається в Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології в Києві, куди прибуває Михайло Гончар, видатний акушер-гінеколог і колишній житель Сіверодонецька. Його рідне місто та лікарня, де він очолював пологове відділення, постраждали від російського обстрілу, що змусило Михайла переїхати до Києва разом із донькою, яку він виховує самотужки. Після отриманого поранення він вступає на новий етап життя у столиці. Починаючи працювати в новому місці, він неочікувано стикається з амбіційним заступником директора та через своє прагнення до справедливості опиняється втягнутим в нові інтриги.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу