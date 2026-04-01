Новый сериал ужасов на Netflix, который уже наделал шума в сети
26 марта на Netflix вышел мини-сериал "Скоро случится что-то страшное". Со дня премьеры прошло всего несколько дней, но он уже стал одним из самых популярных на платформе среди украинцев.
Если у вас нет времени смотреть длинные сериалы, то включайте "Скоро случится что-то страшное", ведь он имеет только один сезон и 8 серий. Больше о новом проекте от Netflix расскажет 24 Канал.
Что известно о сериале "Скоро случится что-то страшное"?
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Сюжет разворачиваются вокруг Рэйчел и Ники, которые готовятся к свадьбе. Главная героиня приезжает в уютный семейный дом своего жениха за несколько дней до празднования.
Рэйчел начинает преследовать уверенность в том, что надвигается катастрофа. Когда ситуация ухудшается, пара и семья Ники вынуждены столкнуться с трудным вопросом: а что, если человек, с которым вы собираетесь жениться, не ваша вторая половинка?
"Скоро случится что-то страшное": смотрите онлайн трейлер сериала
Роли Рэйчел и Ники в сериале сыграли Камила Морроне и Адам Димарко. Также к актерскому составу присоединились Дженнифер Джейсон Ли, Тед Ливайн, Гас Бирни, Джефф Вильбуш, Карла Кроум, Сойер Фрейзер и Златко Бурич.
Новый сериал ужасов настолько понравился некоторым зрителям, что они ожидают продолжения. Пока неизвестно, будет ли второй сезон.
"Скоро случится что-то страшное" задумывался как мини-сериал, однако в одном из интервью шоуранерка Haley Z. Boston сказала, что возвращение проекта со вторым сезоном "было бы отличной возможностью".
Также Haley Z. Boston предполагала, что формат мини-сериала можно превратить в антологию, то есть в каждом сезоне будет показана новая история, пишет ELLE.
Какие сериалы украинцы сейчас чаще всего смотрят на Netflix?
"Детектив Холе"
"Скоро случится что-то страшное"
"Острые козырьки" (1 сезон)
"Острые козырьки" (2 сезон)
ONE PIECE (2 сезон)
"Острые козырьки" (3 сезон)
"Цена красоты" (2 сезон)
"Той ночью"
"Бриджертоны" (4 сезон)
"Острые козырьки" (4 сезон)