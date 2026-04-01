Новий серіал жахів на Netflix, який вже наробив галасу в мережі

26 березня на Netflix вийшов мінісеріал "Скоро трапиться щось страшне". З дня прем'єри пройшло всього кілька днів, але він уже став одним із найпопулярніших на платформі серед українців.

Якщо у вас немає часу дивитися довгі серіали, то вмикайте "Скоро трапиться щось страшне", адже він має лише один сезон та 8 серій. Більше про новий проєкт від Netflix розповість 24 Канал.

Що відомо про серіал "Скоро трапиться щось страшне"?

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сюжет розгортаються навколо Рейчел та Нікі, які готуються до весілля. Головна героїня приїжджає до затишного сімейного будинку свого нареченого за кілька днів до святкування.

Рейчел починає переслідувати впевненість у тому, що насувається катастрофа. Коли ситуація погіршується, пара та родина Нікі змушені зіткнутися з важким питанням: а що, якщо людина, з якою ви збираєтеся одружитися, не ваша друга половинка?



Ролі Рейчел і Нікі у серіалі зіграли Каміла Морроне та Адам ДіМарко. Також до акторського складу долучилися Дженніфер Джейсон Лі, Тед Лівайн, Гас Бірні, Джефф Вілбуш, Карла Кроум, Сойєр Фрейзер і Златко Бурич.

Новий серіал жахів настільки сподобався деяким глядачам, що вони очікують на продовження. Наразі невідомо, чи буде другий сезон.

"Скоро трапиться щось страшне" задумувався як мінісеріал, проте в одному з інтерв'ю шоуранерка Haley Z. Boston сказала, що повернення проєкту з другим сезоном "було б чудовою можливістю".

Також Haley Z. Boston припускала, що формат мінісеріалу можна перетворити на антологію, тобто у кожному сезоні буде показана нова історія, пише ELLE.

