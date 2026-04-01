Новий серіал жахів на Netflix, який вже наробив галасу в мережі
26 березня на Netflix вийшов мінісеріал "Скоро трапиться щось страшне". З дня прем'єри пройшло всього кілька днів, але він уже став одним із найпопулярніших на платформі серед українців.
Якщо у вас немає часу дивитися довгі серіали, то вмикайте "Скоро трапиться щось страшне", адже він має лише один сезон та 8 серій. Більше про новий проєкт від Netflix розповість 24 Канал.
Що відомо про серіал "Скоро трапиться щось страшне"?
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Сюжет розгортаються навколо Рейчел та Нікі, які готуються до весілля. Головна героїня приїжджає до затишного сімейного будинку свого нареченого за кілька днів до святкування.
Рейчел починає переслідувати впевненість у тому, що насувається катастрофа. Коли ситуація погіршується, пара та родина Нікі змушені зіткнутися з важким питанням: а що, якщо людина, з якою ви збираєтеся одружитися, не ваша друга половинка?
"Скоро трапиться щось страшне": дивіться онлайн трейлер серіалу
Ролі Рейчел і Нікі у серіалі зіграли Каміла Морроне та Адам ДіМарко. Також до акторського складу долучилися Дженніфер Джейсон Лі, Тед Лівайн, Гас Бірні, Джефф Вілбуш, Карла Кроум, Сойєр Фрейзер і Златко Бурич.
Новий серіал жахів настільки сподобався деяким глядачам, що вони очікують на продовження. Наразі невідомо, чи буде другий сезон.
"Скоро трапиться щось страшне" задумувався як мінісеріал, проте в одному з інтерв'ю шоуранерка Haley Z. Boston сказала, що повернення проєкту з другим сезоном "було б чудовою можливістю".
Також Haley Z. Boston припускала, що формат мінісеріалу можна перетворити на антологію, тобто у кожному сезоні буде показана нова історія, пише ELLE.
Які серіали українці зараз найчастіше дивляться на Netflix?
"Гаррі Голе"
"Скоро трапиться щось страшне"
"Гострі картузи" (1 сезон)
"Гострі картузи" (2 сезон)
ONE PIECE (2 сезон)
"Гострі картузи" (3 сезон)
"Ціна краси" (2 сезон)
"Тієї ночі"
"Бріджертони" (4 сезон)
"Гострі картузи" (4 сезон)