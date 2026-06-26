Самый болтливый герой "Шрека" возвращается: DreamWorks готовит большой сюрприз

Похоже, любимый болтливый герой из вселенной "Шрека" наконец-то дождался своего звездного часа.

Не пропустите вышел первый трейлер "Шрека 5" — продолжения самой любимой анимационной франшизы всех времен



Universal и DreamWorks официально работают над отдельным фильмом об Ослике, так что бесконечных шуток на большом экране станет ещё больше. Ослик из мультфильма "Шрек"/Global Look

Что известно о новом спин-оффе



Режиссером станет Чарли Бин, а сорежиссером — Мэтт Флинн, который работал над такими хитами DreamWorks, как "Дикий робот" и "Кот в сапогах: Последнее желание".

Озвучит харизматичного героя неизменный Эдди Мерфи, который подарил Ослику свой голос во всех частях франшизы.

Когда мультфильм выйдет в прокат

Как сообщает Variety, картина с рабочим названием Donkey выйдет в прокат 30 июня 2028 года.

Похоже, после всех приключений Шрека пришло время доказать, что иногда именно второстепенные персонажи могут легко привлечь к себе все внимание.

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