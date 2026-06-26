Самый болтливый герой "Шрека" возвращается: DreamWorks готовит большой сюрприз
Похоже, любимый болтливый герой из вселенной "Шрека" наконец-то дождался своего звездного часа.
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Universal и DreamWorks официально работают над отдельным фильмом об Ослике, так что бесконечных шуток на большом экране станет ещё больше.
Что известно о новом спин-оффе
Режиссером станет Чарли Бин, а сорежиссером — Мэтт Флинн, который работал над такими хитами DreamWorks, как "Дикий робот" и "Кот в сапогах: Последнее желание".
Озвучит харизматичного героя неизменный Эдди Мерфи, который подарил Ослику свой голос во всех частях франшизы.
Когда мультфильм выйдет в прокат
Как сообщает Variety, картина с рабочим названием Donkey выйдет в прокат 30 июня 2028 года.
Похоже, после всех приключений Шрека пришло время доказать, что иногда именно второстепенные персонажи могут легко привлечь к себе все внимание.
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