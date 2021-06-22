"Скромный Локи": Marvel выпустила новую короткометражку о сериале "Локи"

17:31

Marvel Entertainment дальше эффектно подогревает интерес зрителей к сериалу "Локи", который каждую среду выходит на платформе Disney+ и, получил уже много положительных отзывов от топовых критиков и культурных обозревателей. На своей ютуб-странице Marvel показала еще одно новое видео "Скромный Локи".