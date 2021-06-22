"Скромный Локи": Marvel выпустила новую короткометражку о сериале "Локи"

Marvel Entertainment дальше эффектно подогревает интерес зрителей к сериалу "Локи", который каждую среду выходит на платформе Disney+ и, получил уже много положительных отзывов от топовых критиков и культурных обозревателей. На своей ютуб-странице Marvel показала еще одно новое видео "Скромный Локи".
Что показали в новом ролике о "Локи"?
В новом видео актеры Оуэн Уилсон, Вунми Мосаку и София Ди Мартино читают текст и, таким образом, представляют бога озорства. Они также поочередно описывают каждую новую серию сериала.
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Далее звезды начинают понимать, что что-то не так с написанными строками, они гиперболизированные, слишком восхваляют Локи. Когда трое актеров перестают читать и спрашивают: "Кто написал репортаж?", Камера возвращается к Тому Хиддлстону – он хитро улыбается, держа планшет и маркер.
"Скромный Локи" 2021: смотрите видео онлайн
Интересные факты о сериале "Локи"
- Работа над сериалом началась в начале 2020 года. Рабочее название проекта – "Речной круиз";
- Исполнитель главной роли Том Хиддлстон был в курсе того, что его персонажу "подарят" собственный проект еще до выхода на экраны "Мстителей: Война бесконечности". Озвучив дату премьеры, он также рассказал, что с нетерпением ждет погружения в абсолютно новый сюжет и встреч с неожиданными противниками. По словам актера, выход мини-сериала состоится только благодаря фанатам Вселенной Marvel;
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- Зрители и критики были разочарованы представленным в 2019 году логотипом проекта. Он показался каким-то бледным и невыразительным. Однако шоураннеры объяснили, что главной задачей дизайнеров была не привлекательность, а содержание: постер содержит намеки на сюжет сериала.
- На роль ведущего сценариста сериала был приглашен Майкл Уолдрон. Поклонникам американской мультипликации он известен как один из авторов культового "Рика и Морти".
График выхода серий сериала "Локи"
Сериал выходит на Disney+ каждую неделю, по средам.
- 1 эпизод – 9 июня 2021 года;
- 2 эпизод – 16 июня 2021 года;
- 3 эпизод – 23 июня 2021 года;
- 4 эпизод – 30 июня 2021 года;
- 5 эпизод – 7 июля 2021 года;
- 6 эпизод – 14 июля 2021 года.
Сериал "Локи" 2021: смотрите трейлер