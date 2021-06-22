Что показали в новом ролике о "Локи"?

В новом видео актеры Оуэн Уилсон, Вунми Мосаку и София Ди Мартино читают текст и, таким образом, представляют бога озорства. Они также поочередно описывают каждую новую серию сериала.

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Далее звезды начинают понимать, что что-то не так с написанными строками, они гиперболизированные, слишком восхваляют Локи. Когда трое актеров перестают читать и спрашивают: "Кто написал репортаж?", Камера возвращается к Тому Хиддлстону – он хитро улыбается, держа планшет и маркер.

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Интересные факты о сериале "Локи"

Работа над сериалом началась в начале 2020 года. Рабочее название проекта – "Речной круиз";

Исполнитель главной роли Том Хиддлстон был в курсе того, что его персонажу "подарят" собственный проект еще до выхода на экраны "Мстителей: Война бесконечности". Озвучив дату премьеры, он также рассказал, что с нетерпением ждет погружения в абсолютно новый сюжет и встреч с неожиданными противниками. По словам актера, выход мини-сериала состоится только благодаря фанатам Вселенной Marvel;

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Зрители и критики были разочарованы представленным в 2019 году логотипом проекта. Он показался каким-то бледным и невыразительным. Однако шоураннеры объяснили, что главной задачей дизайнеров была не привлекательность, а содержание: постер содержит намеки на сюжет сериала.

На роль ведущего сценариста сериала был приглашен Майкл Уолдрон. Поклонникам американской мультипликации он известен как один из авторов культового "Рика и Морти".

График выхода серий сериала "Локи"

Сериал выходит на Disney+ каждую неделю, по средам.

1 эпизод – 9 июня 2021 года;

2 эпизод – 16 июня 2021 года;

3 эпизод – 23 июня 2021 года;

4 эпизод – 30 июня 2021 года;

5 эпизод – 7 июля 2021 года;

6 эпизод – 14 июля 2021 года.

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