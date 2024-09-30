Компания Sky Group подала в суд на Warner Bros из-за сериала о Гарри Поттере

Британская компания Sky Group подала иск в суд против Warner Bros. Они заявили, что причина в отказе от сотрудничества по совместному производству сериала о Гарри Поттере.

По словам представителей Sky, Warner Bros. нарушили условия их предыдущего соглашения о сотрудничестве. Об этом стало известно из издания Variety.

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Sky Group подала в суд на Warner Bros.: что произошло

Согласно иску, поданному Sky Group, в 2021 году Warner Bros. взяли на себя обязательства ежегодно предлагать Sky возможность совместно производить четыре сериала.

По условиям этого соглашения, Sky должна была получить права на эксклюзивное распространение этих шоу на европейском рынке, что было важной частью партнерства. Однако Warner Bros. нарушила эти условия, решив оставить права на новый сериал о Гарри Поттере себе, не привлекая Sky к сотрудничеству.

В Sky считают, что Warner Bros. намеренно избежали выполнения договоренностей, чтобы использовать сериал о Гарри Поттере как инструмент для продвижения своего собственного стримингового сервиса Max в Европе.

Это решение создало серьезный конфликт между компаниями, поскольку Sky рассчитывала на важную роль в распространении этого проекта на европейском рынке.

Warner Bros. ответили Sky Group

Представители Warner Bros. решительно отвергли обвинения со стороны Sky Group, назвав иск абсолютно необоснованным. В компании заявили, что они намерены защищать свои интересы в суде и доказать свою правоту. По словам Warner Bros., их действия не нарушали условий соглашения, и они уверены в своей позиции.

Также Warner Bros. подчеркнули, что судебный иск никоим образом не повлияет на производство ожидаемого сериала о Гарри Поттере.

Несмотря на юридические проблемы, компания планирует продолжать работу над проектом в соответствии с установленным графиком. Премьера первого сезона сериала, который уже вызывает значительный интерес среди поклонников, запланирована на 2026 год.

Что известно о новом сериале по мотивам "Гарри Поттера"

Известно, что сериал по мотивам "Гарри Поттера" планируют выпускать в течение десяти лет. Каждый сезон будет посвящен отдельной книге из культового цикла, написанного Джоан Роулинг.

Анонс нового сериала по мотивам "Гарри Поттера": смотрите видео онлайн

Сериал поэтапно будет рассказывать историю юного волшебника, детально воспроизводя события каждой из семи книг. Это позволит создателям глубже погрузиться в сюжет и раскрыть детали, которые в киноверсии были пропущены или сокращены. Такой подход дает возможность значительно расширить вселенную "Гарри Поттера" на экране и предоставить фанатам новый взгляд на любимых героев и события, сохраняя верность оригинальному литературному материалу.