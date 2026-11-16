Ноябрь – время уютных вечеров и хорошего кино. Именно таким фильмом является "Сладкий ноябрь" с Киану Ривзом и Шарлиз Терон. 24 Канал рассказывает, о чем этот фильм и почему его стоит посмотреть осенью.

Adv

популярные видео

О чем фильм "Сладкий ноябрь"

В центре сюжета – Нельсон Мосс и Сара Дивер, которых сыграли Киану Ривз и Шарлиз Терон. Они знакомятся случайно, когда оба сдают экзамен на водительские права. Нельсон – амбициозный рекламный менеджер, привыкший постоянно работать, спешить и думать в первую очередь о карьере. Сара же совсем другая: она ценит простые радости, не гонится за успехом и старается помогать людям менять жизнь к лучшему.

После знакомства женщина предлагает Нельсону необычную сделку: провести вместе ноябрь, не давая друг другу обещаний и не планируя общего будущего. Сара хочет помочь мужчине посмотреть на мир по-другому, научить его радоваться обычным вещам и не тратить всю жизнь на работу. Сначала Нельсон скептически относится к этому предложению, но постепенно привыкает к новому ритму жизни и влюбляется в Сару.

Реклама

Кадр из фильма "Сладкий ноябрь" / IMDb

Однако за ее легкостью и беззаботностью скрывается тайна, которая изменит все. И когда чувства становятся все сильнее, героям приходится столкнуться с обстоятельствами, к которым они не были готовы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кадр из фильма "Сладкий ноябрь" / IMDb

Почему "Сладкий ноябрь" стоит пересмотреть осенью

Кадр из фильма "Сладкий ноябрь" / IMDb

Фильм, который особенно подходит для ноября. Дождливые улицы, уютная квартира, прогулки и романтическая атмосфера Сан-Франциско создают настроение, которое хочется ощутить именно осенью. Название фильма здесь тоже неслучайно: ноябрь становится для героев особенным месяцем, который навсегда меняет их жизни.

Киану Ривз и Шарлиз Терон в одной истории. Актеры уже работали вместе в фильме "Адвокат дьявола", вышедшем в 1997 году. В "Сладком ноябре" они снова встретились на экране, но на этот раз предстали в образах влюбленных. Их персонажи очень разные, и именно эта противоположность становится одной из основ сюжета.

Напоминание о том, что важно не только работать. Нельсон привык измерять успех карьерой, деньгами и достижениями. Знакомство с Сарой заставляет его переосмыслить привычный образ жизни. Фильм напоминает, что иногда стоит остановиться, провести время с близкими и обратить внимание на вещи, которые раньше казались неважными.

Мелодрама, заставляющая задуматься. За романтической историей скрывается непростой рассказ о быстротечности времени, утрате и желании быть рядом с человеком, которого любишь. Это не тот фильм, после которого остается лишь легкое настроение, ведь финал может сильно растрогать.

"Сладкий ноябрь": смотрите трейлер фильма онлайн

А если вы любите фильмы, которые с годами не теряют своей магии, читайте также нашу статью о фильме культовый фильм "Практическая магия", который хочется пересматривать каждую осень.