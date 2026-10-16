Октябрь, свечи, старый дом, магия и любовь, которая не всегда приносит счастье. Есть фильмы, которые хочется смотреть именно осенью, и "Практическая магия" – один из них. 16 октября фильму исполняется 28 лет, но история сестер Оуэнс до сих пор возвращает зрителей в атмосферу конца 1990-х, сообщает 24 Канал. А в этом году вышло продолжение фильма, которого поклонники ждали почти три десятилетия.

Что рассказывает фильм "Практическая магия"

В центре истории – сестры Салли и Джиллиан Оуэнс, которых сыграли Сандра Буллок и Николь Кидман. Они происходят из рода ведьм, а на их семье лежит страшное проклятие: мужчины, которых любят женщины из рода Оуэнс, обречены на гибель. Сестры растут в доме своих эксцентричных теток, которые обучают их магии и пытаются защитить от семейного прошлого. Однако взрослая жизнь оказывается сложнее любых заклинаний. Салли мечтает о обычной любви, тогда как Джиллиан ищет свободу и яркие ощущения. Когда их решения приводят к опасным последствиям, сестрам приходится объединиться, чтобы спасти друг друга.

Кадр из фильма "Практическая магия" / Фото IMDb

"Практическая магия" сочетает в себе романтику, черный юмор, мистические события и историю о сестринской близости. И хотя в фильме есть мрачные моменты, он не превращается в классический хоррор – в нем гораздо больше тепла, семейных тайн и веры в то, что любовь может оказаться сильнее проклятия.

Почему "Практическую магию" стоит пересмотреть осенью:

Атмосфера, которую сложно спутать с другим фильмом. Осенние пейзажи, уютный дом Оуенсов, свечи, старинные вещи и магические ритуалы создают вот то настроение, ради которого хочется отложить дела и включить фильм вечером. Фильм не нуждается в сложном сюжете, чтобы погрузить зрителя в свой мир.

Осенние пейзажи, уютный дом Оуенсов, свечи, старинные вещи и магические ритуалы создают вот то настроение, ради которого хочется отложить дела и включить фильм вечером. Фильм не нуждается в сложном сюжете, чтобы погрузить зрителя в свой мир. Николь Кидман и Сандра Буллок в непривычных для себя образах. Сегодня у обеих актрис огромная фильмография, но здесь они играют сестер с разными характерами, которые при этом не могут жить друг без друга. Джиллиан в исполнении Кидман – импульсивная и свободолюбивая, а Салли Буллок – более осторожная и склонная контролировать собственную жизнь. Их отношения становятся эмоциональным центром истории.

Сегодня у обеих актрис огромная фильмография, но здесь они играют сестер с разными характерами, которые при этом не могут жить друг без друга. Джиллиан в исполнении Кидман – импульсивная и свободолюбивая, а Салли Буллок – более осторожная и склонная контролировать собственную жизнь. Их отношения становятся эмоциональным центром истории. Ностальгия по кино 1990-х. "Практическая магия" напоминает о временах, когда романтические фэнтези не спешили объяснять каждую деталь вымышленного мира. Здесь есть место эксцентричным персонажам, семейным тайнам, юмору и большим чувствам. Именно это сочетание сделало фильм особенным для зрителей, которые возвращаются к нему спустя годы.

"Практическая магия" напоминает о временах, когда романтические фэнтези не спешили объяснять каждую деталь вымышленного мира. Здесь есть место эксцентричным персонажам, семейным тайнам, юмору и большим чувствам. Именно это сочетание сделало фильм особенным для зрителей, которые возвращаются к нему спустя годы. История не только о ведьмах. За магией и семейным проклятием скрывается рассказ о страхе потерять любимых, праве выбирать свой путь и поддержке, которую могут оказать самые близкие люди. Поэтому фильм работает не только как сезонное развлечение, но и как история о семье и принятии себя.

"Практическая магия": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Практическая магия 2": что известно о продолжении

В 2026 году история сестер Оуэнс получила продолжение. Сандра Буллок и Николь Кидман вернулись к своим ролям, а также Дайан Уист и Стокард Ченнинг, сыгравшие их теток. К актерскому составу присоединились Джои Кинг и Мэйзи Уильямс. На этот раз семье Оуэнс снова придется столкнуться с опасной магией и проклятием, которое грозит разрушить их жизнь. События разворачиваются спустя много лет после оригинальной истории, а в центре внимания по-прежнему находится связь между поколениями женщин одной семьи. Режиссером сиквела стала Сюзанна Бир. Фильм вышел в международный прокат в сентябре 2026 года, а с 13 октября стал доступен для цифровой покупки и проката в США.

"Практическая магия 2": смотрите трейлер фильма онлайн

Спустя 28 лет "Практическая магия" остается фильмом, который хочется пересматривать не ради неожиданной развязки, а ради его атмосферы. Если ищете фильм для октябрьского вечера, в котором есть немного мистики, романтики и ностальгии по 1990-м, история сестер Оуэнс – вот тот вариант. А продолжение дает возможность вновь вернуться в мир, который в свое время полюбили миллионы зрителей.

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