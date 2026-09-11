Спустя почти три десятилетия после выхода культового фильма "Практическая магия" Сандра Баллок и Николь Кидман вновь вернулись к ролям сестер Оуэнс. Но на этот раз в центре истории оказывается и новое поколение семьи – дочери Салли, Кайли и Антония, унаследовавшие магический дар. Вместе с ними вернулась и особая атмосфера фильма – с магией, юмором, музыкой и неожиданными историями со съемочной площадки.

Рассказываем о нескольких интересных моментах, которые произошли во время создания "Практической магии 2". О них ни за что не догадаешься во время просмотра фильма. Поэтому придется пересмотреть любимые моменты еще раз, уже под новым углом.

1. Съемочная группа превратила территорию студии в настоящий сад Оуэнс

Вокруг дома высадили более 4 тысяч растений и 52 взрослых дерева. Самое большое дерево было настолько огромным, что его пришлось доставлять в студию как негабаритный груз с сопровождением.

2. Режиссеру Сюзанне Бир приходилось прятаться от Сандры Баллок во время съемок

Причина буквально прикольная – Буллок была слишком смешной. Режиссер рассказала, что игра актрисы неоднократно заставляла ее смеяться прямо во время дубля. Поэтому иногда Бир буквально пыталась спрятаться на съемочной площадке, чтобы не мешать процессу.



Сандра Баллок смешила всех на съемках "Практической магии 2" / Фото Warner Bros.

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3. Гидеон из "Практической магии 2" вырос с четырьмя сестрами

Холо Маридуэнья, играющий парня Кайли, имеет четырех сестер и говорит, что вырос в доме, полном женщин. Когда он получил роль в "Практической магии 2", сестры, по его словам, обрадовались этому едва ли не больше, чем любому другому проекту в его карьере.

4. Для одной из сцен использовали паб, которому более 900 лет

Английский паб The Royal Standard of England, который называет себя старейшим пабом Великобритании, в фильме превратился в трактир в поселке Торнфилд. Среди других локаций – замок XIV века, викторианские дома и старинная усадьба XVIII века.



Ли Пейс набрасывался на яблочный пирог / Фото Warner Bros.

5. Первый съемочный день Ли Пейса начался довольно необычно

Ли Пейс играет профессора Иэна Райта – исследователя магии и колдовства. Дебютировать на съемочной площадке "Практической магии 2" актеру пришлось обнаженным, неподвижно лежа в постели, так как по сюжету его герой парализован. Раскрыв глаза, он увидел перед собой Николь Кидман, которая колдовала пальцами и смеялась, а за ней – Сандру Баллок. Сам Пейс назвал это одним из самых запоминающихся своих "выходов" в кино.

6. Ли Пейс тайком ел пирог между дублями

В одной из сцен герой Ли Пейса угощает Салли яблочным пирогом, хотя сам, согласно сюжету, его не ест. Актер признался, что исправлял эту несправедливость между дублями – понемногу отщипывал кусочки пирога со съемочного реквизита.



Черная кошка покорила Николь Кидман на съемках фильма "Практическая магия 2" / Фото Warner Bros.

7. Сандра Баллок, Николь Кидман, Джои Кинг и Мэйзи Уильямс вместе ходили на концерт Coldplay

Экранная "семья Оуэнс" проводила время вместе и за пределами съемочной площадки. После одного из концертов Coldplay Буллок шутила, что весь вечер следила за Джои Кинг, которая постоянно наклонялась через ограждение, и ей чуть не захотелось пристегнуть к ней детский страховочный ремешок. А Кидман вспомнила, что в тот вечер Джои еще и танцевала "червячка" прямо на полу.

8. Черный кот настолько хорошо сыграл свою роль, что Николь Кидман попросила дать ему больше экранного времени

Черного кота Джиллиан сыграл пятилетний Бронсон – кот, названный в честь актера Чарльза Бронсона. На съемочной площадке он оказался настолько спокойным и послушным "актером", что Николь Кидман настояла, чтобы его персонаж появился в большем количестве сцен, чем планировалось изначально. Как оказалось, рыжеволосая актриса в жизни тоже настоящая "cat person": Кидман призналась, что у нее дома три кота и собака. А Сандра Баллок добавила, что у нее и у Николь собаки еще и практически одинаковые.

"Практическая магия 2": смотреть трейлер онлайн

9. В саундтреке встретились Оливия Родриго, Florence + the Machine и Fleetwood Mac

Музыка вновь стала важной частью "Практической магии". В саундтреке сиквела можно услышать самых разных артистов – от Оливии Родриго и Florence + the Machine до Fleetwood Mac, Брэнди Карлайл и даже Холо Маридуеньи, который играет Гидеона.

Чтобы как можно дольше сохранить легкое и беззаботное настроение после просмотра "Практической магии 2", посмотри эти культовые комедии 2000-х.