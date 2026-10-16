Жовтень, свічки, старий будинок, магія та кохання, яке не завжди приносить щастя. Є фільми, які хочеться вмикати саме восени, і "Практична магія" – один із них. 16 жовтня стрічці виповнюється 28 років, але історія сестер Овенс досі повертає глядачів до атмосфери кінця 1990-х, розповідає 24 Канал. А цього року вийшло продовження фільму, на яке шанувальники чекали майже три десятиліття.

Про що фільм "Практична магія"

У центрі історії – сестри Саллі та Джилліан Овенс, яких зіграли Сандра Буллок і Ніколь Кідман. Вони походять із родини відьом, а їхня сім'я має страшне прокляття: чоловіки, яких кохають жінки Овенс, приречені на загибель. Сестри виростають у будинку своїх ексцентричних тіток, які навчають їх магії та намагаються захистити від родинного минулого. Проте доросле життя виявляється складнішим за будь-які заклинання. Саллі мріє про звичайне кохання, тоді як Джилліан шукає свободи та яскравих почуттів. Коли їхні рішення призводять до небезпечних наслідків, сестрам доводиться об'єднатися, щоб урятувати одна одну.

Кадр з фільму "Практична магія" / Фото IMDb

"Практична магія" поєднує романтику, чорний гумор, містичні події та історію про сестринську близькість. І хоча у фільмі є темні моменти, він не перетворюється на класичний горор – у ньому значно більше тепла, сімейних таємниць і віри в те, що любов може бути сильнішою за прокляття.

Чому "Практичну магію" варто передивитися восени:

Атмосфера, яку складно сплутати з іншим фільмом. Осінні пейзажі, затишний будинок Овенсів, свічки, старовинні речі та магічні ритуали створюють той самий настрій, заради якого хочеться відкласти справи й увімкнути кіно ввечері. Стрічка не потребує складного сюжету, щоб занурити глядача у свій світ.

Осінні пейзажі, затишний будинок Овенсів, свічки, старовинні речі та магічні ритуали створюють той самий настрій, заради якого хочеться відкласти справи й увімкнути кіно ввечері. Стрічка не потребує складного сюжету, щоб занурити глядача у свій світ. Ніколь Кідман і Сандра Буллок у незвичних для себе образах. Сьогодні обидві акторки мають величезну фільмографію, але тут вони грають сестер із різними характерами, які водночас не можуть одна без одної. Джилліан у виконанні Кідман – імпульсивна й волелюбна, а Саллі Буллок – обережніша та схильна контролювати власне життя. Їхні стосунки стають емоційним центром історії.

Сьогодні обидві акторки мають величезну фільмографію, але тут вони грають сестер із різними характерами, які водночас не можуть одна без одної. Джилліан у виконанні Кідман – імпульсивна й волелюбна, а Саллі Буллок – обережніша та схильна контролювати власне життя. Їхні стосунки стають емоційним центром історії. Ностальгія за кіно 1990-х. "Практична магія" нагадує про час, коли романтичні фентезі не поспішали пояснювати кожну деталь вигаданого світу. Тут є місце дивакуватим персонажам, сімейним таємницям, гумору й великим почуттям. Саме це поєднання зробило стрічку особливою для глядачів, які повертаються до неї через роки.

"Практична магія" нагадує про час, коли романтичні фентезі не поспішали пояснювати кожну деталь вигаданого світу. Тут є місце дивакуватим персонажам, сімейним таємницям, гумору й великим почуттям. Саме це поєднання зробило стрічку особливою для глядачів, які повертаються до неї через роки. Історія не лише про відьом. За магією та родинним прокляттям ховається розповідь про страх втратити коханих, право обирати власний шлях і підтримку, яку можуть дати найближчі люди. Тому фільм працює не лише як сезонна розвага, а й як історія про родину та прийняття себе.

"Практична магія": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Практична магія 2": що відомо про продовження

У 2026 році історія сестер Овенс отримала продовження. До своїх ролей повернулися Сандра Буллок і Ніколь Кідман, а також Даян Віст і Стокард Ченнінг, які зіграли їхніх тіток. До акторського складу приєдналися Джої Кінг і Мейзі Вільямс. Цього разу родині Овенс знову доведеться зіткнутися з небезпечною магією та прокляттям, яке загрожує зруйнувати її життя. Події розгортаються через багато років після оригінальної історії, а в центрі залишається зв'язок між поколіннями жінок однієї родини. Режисеркою продовження стала Сюзанна Бір. Фільм вийшов у міжнародний прокат у вересні 2026 року, а з 13 жовтня став доступним для цифрового придбання та оренди у США.

"Практична магія 2": дивіться трейлер фільму онлайн

28 років потому "Практична магія" залишається фільмом, який хочеться переглядати не заради несподіваної розв'язки, а заради його атмосфери. Якщо шукаєте кіно на жовтневий вечір, де є трохи містики, романтики й ностальгії за 1990-ми, історія сестер Овенс – саме той варіант. А продовження дає нагоду знову повернутися до світу, який свого часу полюбили мільйони глядачів.

Якщо хочеться знову повірити в кохання, маємо для вас добірку 5 культових мелодрам 1990-х, які й досі змушують вірити в справжні почуття.