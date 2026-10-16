Жовтень, свічки, старий будинок, магія та кохання, яке не завжди приносить щастя. Є фільми, які хочеться вмикати саме восени, і "Практична магія" – один із них. 16 жовтня стрічці виповнюється 28 років, але історія сестер Овенс досі повертає глядачів до атмосфери кінця 1990-х, розповідає 24 Канал. А цього року вийшло продовження фільму, на яке шанувальники чекали майже три десятиліття.
Про що фільм "Практична магія"
У центрі історії – сестри Саллі та Джилліан Овенс, яких зіграли Сандра Буллок і Ніколь Кідман. Вони походять із родини відьом, а їхня сім'я має страшне прокляття: чоловіки, яких кохають жінки Овенс, приречені на загибель. Сестри виростають у будинку своїх ексцентричних тіток, які навчають їх магії та намагаються захистити від родинного минулого. Проте доросле життя виявляється складнішим за будь-які заклинання. Саллі мріє про звичайне кохання, тоді як Джилліан шукає свободи та яскравих почуттів. Коли їхні рішення призводять до небезпечних наслідків, сестрам доводиться об'єднатися, щоб урятувати одна одну.
Кадр з фільму "Практична магія" / Фото IMDb
"Практична магія" поєднує романтику, чорний гумор, містичні події та історію про сестринську близькість. І хоча у фільмі є темні моменти, він не перетворюється на класичний горор – у ньому значно більше тепла, сімейних таємниць і віри в те, що любов може бути сильнішою за прокляття.
Чому "Практичну магію" варто передивитися восени:
- Атмосфера, яку складно сплутати з іншим фільмом. Осінні пейзажі, затишний будинок Овенсів, свічки, старовинні речі та магічні ритуали створюють той самий настрій, заради якого хочеться відкласти справи й увімкнути кіно ввечері. Стрічка не потребує складного сюжету, щоб занурити глядача у свій світ.
- Ніколь Кідман і Сандра Буллок у незвичних для себе образах. Сьогодні обидві акторки мають величезну фільмографію, але тут вони грають сестер із різними характерами, які водночас не можуть одна без одної. Джилліан у виконанні Кідман – імпульсивна й волелюбна, а Саллі Буллок – обережніша та схильна контролювати власне життя. Їхні стосунки стають емоційним центром історії.
- Ностальгія за кіно 1990-х. "Практична магія" нагадує про час, коли романтичні фентезі не поспішали пояснювати кожну деталь вигаданого світу. Тут є місце дивакуватим персонажам, сімейним таємницям, гумору й великим почуттям. Саме це поєднання зробило стрічку особливою для глядачів, які повертаються до неї через роки.
- Історія не лише про відьом. За магією та родинним прокляттям ховається розповідь про страх втратити коханих, право обирати власний шлях і підтримку, яку можуть дати найближчі люди. Тому фільм працює не лише як сезонна розвага, а й як історія про родину та прийняття себе.
"Практична магія": дивіться трейлер фільму онлайн
"Практична магія 2": що відомо про продовження
У 2026 році історія сестер Овенс отримала продовження. До своїх ролей повернулися Сандра Буллок і Ніколь Кідман, а також Даян Віст і Стокард Ченнінг, які зіграли їхніх тіток. До акторського складу приєдналися Джої Кінг і Мейзі Вільямс. Цього разу родині Овенс знову доведеться зіткнутися з небезпечною магією та прокляттям, яке загрожує зруйнувати її життя. Події розгортаються через багато років після оригінальної історії, а в центрі залишається зв'язок між поколіннями жінок однієї родини. Режисеркою продовження стала Сюзанна Бір. Фільм вийшов у міжнародний прокат у вересні 2026 року, а з 13 жовтня став доступним для цифрового придбання та оренди у США.
"Практична магія 2": дивіться трейлер фільму онлайн
28 років потому "Практична магія" залишається фільмом, який хочеться переглядати не заради несподіваної розв'язки, а заради його атмосфери. Якщо шукаєте кіно на жовтневий вечір, де є трохи містики, романтики й ностальгії за 1990-ми, історія сестер Овенс – саме той варіант. А продовження дає нагоду знову повернутися до світу, який свого часу полюбили мільйони глядачів.
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