Первыми в Украине ленту увидят гости фестиваля Docudays UA (5 – 12 июня), а впоследствии – на Миколайчук OPEN в Черновцах в рамках внеконкурсной программы "Невыдуманное". Мировое признание фильм получил наградами на Берлинале и международном кинофестивале Movies That Matter в 2026 году. 24 Канал рассказывает почему стоит посмотреть фильм.

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Изменение фокуса с роли жертвы на силу сопротивления и солидарность

Фильм выходит далеко за пределы сухой фиксации военных преступлений России и систематического использования сексуального насилия как оружия. Его главная ценность – смещение акцента на сообщество женщин, которые отказываются молчать. На примере истории Ирины Довгань, бывшей экономистки и владелицы салона красоты, которая после плена в 2014 году возглавила правозащитную организацию SEMA Ukraine, лента показывает формирование "круга мужества". Фильм демонстрирует, как пострадавшие трансформируют общую боль в мощную силу для взаимоподдержки, восстановления и борьбы за справедливость на деоккупированных территориях.

"Следы": смотрите онлайн трейлер фильма

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Уникальная синергия авторов и их личный опыт

Глубокое и эмпатическое погружение в тему обеспечено бэкграундом творческой команды. Режиссер, сценаристка и оператор-постановщик Алиса Коваленко сама прошла через плен на Донбассе в 2014 году и перенесла насилие, поэтому этот проект является для нее глубоко личным манифестом. Сорежиссер Марыся Никитюк привнесла в фильм опыт работы с военной травмой, который она получила во время проведения арт-терапевтических курсов для подростков в благотворительном фонде "Голоса детей".

Мозаика реальных историй людей разных профессий и регионов

"Следы" создают многогранный и честный коллективный портрет украинского общества через судьбы шести конкретных женщин из Киевщины, Херсонщины и Донбасса, которые столкнулись с пытками, начиная с 2014 года. Зритель видит войну не через абстрактную статистику, а через призму жизненных историй совершенно разных людей: государственной служащей районной администрации Ольги Черняк; предпринимательницы Татьяны Василенко и Галины Тищенко; фермера Нины; бывшей учительницы украинского языка и литературы Людмилы Мефодиевны Мимриковой.



"Следы" / Кадр из фильма

Самый высокий уровень международного признания и исторический прецедент

Лента получила беспрецедентный успех в европейском киносекторе. На 76-м Берлинском международном кинофестивале, где 16 февраля 2026 состоялась мировая премьера, "Следы" завоевали Приз зрительских симпатий (Panorama Audience Award) в документальной секции, опередив 11 других киноработ. Это первая главная награда для украинского фильма в программе Panorama за всю историю. Кроме этого, в 2026 году картина получила Гран-при жюри в документальном конкурсе фестиваля Movies That Matter и специальную награду на престижном обзоре Millennium Docs Against Gravity.



"Следы" / Кадр из фильма

Международная копродукция и высокое качество производства

Фильм создан усилиями украинской компании 2Brave Productions (продюсеры Ольга Брегман, Наталья Либет) и польской Message Film. Над лентой работала большая международная техническая команда: монтаж обеспечили Никон Романченко и польский специалист Миления Фидлер, а музыкальное сопровождение написал композитор Войцех Фрич. О высокой художественной ценности проекта свидетельствует и то, что французский вещатель Arte выкупил права на показ фильма еще на этапе его производства.

Важность этого успеха для культурной дипломатии подтверждают и слова продюсеров Ольги Брегман и Натальи Либет: "Эта награда стала первой победой – и особенно ценно, что это именно награда аудитории, определена голосами зрителей. Она является еще одним доказательством того, что украинское кино находит глубокий отклик у международной публики".