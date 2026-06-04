Першими в Україні стрічку побачать гості фестивалю Docudays UA (5 – 12 червня), а згодом – на Миколайчук OPEN у Чернівцях у рамках позаконкурсної програми "Невигадане". Світове визнання фільм здобув нагородами на Берлінале та міжнародному кінофестивалі Movies That Matter у 2026 році. 24 Канал розповідає чому варто подивитися фільм.

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Зміна фокусу з ролі жертви на силу опору та солідарність

Фільм виходить далеко за межі сухої фіксації воєнних злочинів Росії та систематичного використання сексуального насильства як зброї. Його головна цінність – зміщення акценту на спільноту жінок, які відмовляються мовчати. На прикладі історії Ірини Довгань, колишньої економістки та власниці салону краси, яка після полону у 2014 році очолила правозахисну організацію SEMA Ukraine, стрічка показує формування «кола мужності». Фільм демонструє, як постраждалі трансформують спільний біль у потужну силу для взаємопідтримки, відновлення та боротьби за справедливість на деокупованих територіях.

"Сліди": дивіться онлайн трейлер фільму

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Унікальна синергія авторок та їхній особистий досвід

Глибоке та емпатичне занурення в тему забезпечене бекграундом творчої команди. Режисерка, сценаристка та операторка-постановниця Аліса Коваленко сама пройшла через полон на Донбасі у 2014 році та перенесла насильство, тому цей проєкт є для неї глибоко особистим маніфестом. Співрежисерка Марися Нікітюк привнесла у фільм досвід роботи з воєнною травмою, який вона здобула під час проведення арт-терапевтичних курсів для підлітків у благодійному фонді "Голоси дітей".

Мозаїка реальних історій людей різних професій та регіонів

"Сліди" створюють багатогранний і чесний колективний портрет українського суспільства через долі шести конкретних жінок із Київщини, Херсонщини та Донбасу, які зіткнулися з катуваннями, починаючи з 2014 року. Глядач бачить війну не через абстрактну статистику, а через призму життєвих історій абсолютно різних людей: державної службовиці районної адміністрації Ольги Черняк; підприємиці Тетяни Василенко та Галини Тищенко; фермерки Ніни; колишньої вчительки української мови та літератури Людмили Мефодіївни Мимрикової.



"Сліди" / Кадр з фільму

Найвищий рівень міжнародного визнання та історичний прецедент

Стрічка здобула безпрецедентний успіх у європейському кіносекторі. На 76-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, де 16 лютого 2026 року відбулася світова прем'єра, "Сліди" вибороли Приз глядацьких симпатій (Panorama Audience Award) у документальній секції, випередивши 11 інших кіноробіт. Це перша головна нагорода для українського фільму в програмі Panorama за всю історію. Окрім цього, у 2026 році картина отримала Гран-прі журі в документальному конкурсі фестивалю Movies That Matter та спеціальну відзнаку на престижному огляді Millennium Docs Against Gravity.



"Сліди" / Кадр з фільму

Міжнародна копродукція та висока якість виробництва

Фільм створено зусиллями української компанії 2Brave Productions (продюсерки Ольга Брегман, Наталія Лібет) та польської Message Film. Над стрічкою працювала велика міжнародна технічна команда: монтаж забезпечили Нікон Романченко та польська фахівчиня Міленія Фідлер, а музичний супровід написав композитор Войцех Фрич. Про високу художню цінність проєкту свідчить і те, що французький мовник Arte викупив права на показ фільму ще на етапі його виробництва.

Важливість цього успіху для культурної дипломатії підтверджують і слова продюсерок Ольги Брегман та Наталії Лібет: "Ця відзнака стала першою перемогою – і особливо цінно, що це саме нагорода аудиторії, визначена голосами глядачів. Вона є ще одним доказом того, що українське кіно знаходить глибокий відгук у міжнародної публіки".