7 самых смешных рождественских фильмов, которые стоит посмотреть на праздники

Любители кино на праздники ежегодно просматривают любимые рождественские фильмы. Не все они должны быть комедийными, однако смешные праздничные ленты снимут стресс, развлекут и подарят хорошие эмоции каждому члену семьи.

24 Канал подготовил 7 забавных рождественских фильмов, которые подойдут для просмотра всей семьей. В подготовке к праздничному ужину или за выбором подарков для близких, обратите внимание на эти ленты.

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"Рождественские каникулы"

Кларк стремится устроить лучшее празднование Рождества, однако его ожидания не оправдываются - вместо праздничной атмосферы только забавные и катастрофические ситуации. Этот фильм – не только способ добавить юмора в холодное время года, но и урок, что Рождество заключается не в подарках или украшениях, а чтобы быть с тем, кого любишь.

"Рождественские каникулы": смотрите трейлер онлайн

"Реальная любовь"

Романтическая комедия рассказывает несколько историй о любви в различных проявлениях. От премьер-министра, который влюбляется в секретаршу, до супружеской пары, которая борется с конфликтами. Ошибки героев способны рассмешить, но и также поучать тех, кто в этом нуждается.

"Реальная любовь": смотрите трейлер онлайн

"Эльф"

Комедийный фильм о Бадди, который вырос среди эльфов на Северном полюсе. Он возвращается в Нью-Йорк, чтобы найти своего биологического отца. Комедийный стиль главного актера идеально вписывается в этот семейный фильм.

"Эльф": смотрите трейлер онлайн

"Плохой Санта"

Вилли – профессиональный вор, который ежегодно переодевается в Санта-Клауса, чтобы грабить магазины. Внезапная встреча с мальчиком меняет его жизнь. Несмотря на алкоголь, иногда пошлые шутки и лексику, этот фильм является трогательной историей о силе дружбы.

"Плохой Санта": смотрите трейлер онлайн

"Рождественская история"

Мальчик Ральфи мечтает получить на Рождество винтовку. Он готов пойти на все, чтобы эта цель осуществилась. Юмор в ленте понравится многим поколениям.

"Рождественская история": смотрите трейлер онлайн

"Один дома"

Непослушный Кевин Маккалистер случайно остается дома на Рождество. Ему приходится противостоять двум грабителям, превращая собственный дом в ловушку. Это культовый праздничный фильм с остроумной актерской игрой Калкина.

"Один дома": смотрите трейлер онлайн

"Санта Клаус"

Скотт случайно становится новым Санта Клаусом. Он должен перевоплотиться в эту роль и спасти Рождество. Волшебный фильм в стиле Диснея заставит смеяться и маленьких, и взрослых.

"Санта Клаус": смотрите трейлер онлайн