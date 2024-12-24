24 Канал підготував 7 кумедних різдвяних фільмів, що підійдуть для перегляду всією сім'єю. У підготовці до святкової вечері чи за вибором подарунків для близьких, зверніть увагу на ці стрічки.

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"Різдвяні канікули"

Кларк прагне влаштувати найкраще святкування Різдва, однак його очікування не виправдовуються - замість святкової атмосфери лише кумедні та катастрофічні ситуації. Цей фільм – не лише спосіб додати гумору в холодну пору року, але й урок, що Різдво полягає не в подарунках чи прикрасах, а щоб бути з тим, кого любиш.

"Різдвяні канікули": дивіться трейлер онлайн

"Реальна любов"

Романтична комедія розповідає кілька історій про любов у різноманітних проявах. Від прем'єр-міністра, який закохується в секретарку, до подружньої пари, яка бореться з конфліктами. Помилки героїв здатні розсмішити, але й також повчати тих, хто цього потребує.

"Реальна любов": дивіться трейлер онлайн

"Ельф"

Комедійний фільм про Бадді, який виріс серед ельфів на Північному полюсі. Він повертається до Нью-Йорка, щоб знайти свого біологічного батька. Комедійний стиль головного актора ідеально вписується у цей сімейний фільм.

"Ельф": дивіться трейлер онлайн

"Поганий Санта"

Віллі – професійний злодій, який щороку перевдягається у Санта-Клауса, щоб грабувати магазини. Раптова зустріч з хлопчиком змінює його життя. Попри алкоголь, подекуди вульгарні жарти та лексику, цей фільм є зворушливою історією про силу дружби.

"Поганий Санта": дивіться трейлер онлайн

"Різдвяна історія"

Хлопчик Ральфі мріє отримати на Різдво гвинтівку. Він готовий піти на все, щоб ця ціль здійснилася. Гумор у стрічці сподобається багатьом поколінням.

"Різдвяна історія": дивіться трейлер онлайн

"Сам удома"

Неслухняний Кевін Маккалістер випадково залишається вдома на Різдво. Йому доводиться протистояти двом грабіжникам, перетворюючи власну домівку на пастку. Це культовий святковий фільм з дотепною акторською грою Калкіна.

"Сам удома": дивіться трейлер онлайн

"Санта Клаус"

Скотт випадково стає новим Санта Клаусом. Він повинен перевтілитися у цю роль та врятувати Різдво. Чарівний фільм у стилі Діснея змусить сміятися і малих, і дорослих.

"Санта Клаус": дивіться трейлер онлайн