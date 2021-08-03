После того, как состоялась премьера 12-ти серийного сатирического шоу от HBO Max о жизни королевской семьи, в сети начали появляться негативные и иногда разъяренные комментарии относительно сюжета. Свои мнения высказали как американский The Washington Post, так и новостной ресурс Insider.

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Мнение СМИ о сатирическом шоу – буллинг 8-летнего принца Джорджа

По правде говоря, статью американской газеты The Washington Post можно разобрать на одни цитаты, ведь авторы статьи очень остро отметили все "слабые" стороны мультсериала. И если проект можно было бы винить в гиперболизации взаимоотношений королевской семьи, то в газете мы можем прочитать все обвинения, которые могли бы выразить британцы, но отнюдь не американская газета.

В частности The Washington Post описали изображенную королевскую семью, как сборище эгоистичных людей, которые постоянно пьют чай и воспитывают своих маленьких детей, распущенными и жестокими тиранами. По мнению авторов газеты, такая позиция авторов сериала недопустима, ведь она искажает реальную действительность.

По словам газеты, критики говорят, что самым резким образом в сериале есть 8-летний принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской. Юный принц, который занимает третье место в очереди на престол, представлен как ребенок, которого заботит свой избыточный вес и который испытывает неприязнь к своим братьям и сестрам. Более того, авторы статьи также раскритиковали изображение Кейт Миддлтон, которая в каждом эпизоде не выпускает из рук бокал вином, что может свидетельствовать об обвинении в алкоголизме.

Добавим, что в сериале изображен переезд из королевского дворца семьи принца Гарри и Меган Маркл. Конечно, пару в сериале показали также с избыточной сатирой: Меган – отчаявшаяся актриса в поисках новой работы, а принц Гарри не умеет покупать молоко и пользоваться холодильником.

Журналисты Insider раскритиковали сериал за то, что в объектив высмеивания попал даже покойный принц Филипп, смерть которого в апреле обеспокоила весь мир.

Королева постоянно устраивает истерики из-за пирожных, Камилла – немая, принц Чарльз отчаянно нуждается в любви своей матери, а принц Филипп – неуклюжий старик, который не может пережевать пищу,

– написали в Insider.

Ситуацию с сериалом прокомментировали даже в Disney Studios, утверждают в SkyNews. Создатели Disney убеждены, что одно дело для кинематографистов – это умело подавать правду, украшая ее, в таких шоу, как сериал от Netflix "Корона", но шутить над ребенком – им кажется жестоким и несправедливым поступком.

Как отреагировали пользователи соцсетей

Под официальным трейлером сериала "Принц" на канале HBO Max можно встретить различные комментарии, но подавляющее большинство из них это то же возмущение буллингом принца Джорджа и сравнение экранного маленького героя с персонажем "Гриффинов".

Пользователь RM откомментировал видео так: "Издевательство над ребенком, у которого не было выбора, в какой семье родиться. Издевайтесь над взрослыми членами королевской семьи, сколько хотите, но держите детей подальше от внимания и, конечно, от ваших издевательств".

Пользователь Czar Yobero написал, что принц Джордж похож на Стьюи Гриффина, который получил собственное шоу.

Больше пользовательской поддержки в комментариях под видео получила точка зрения пользователя Olympic-grade lurker, который написал: "Представьте, что вам 8 лет, и взрослые люди зарабатывают деньги, жестоко подшучивая над вами, чтобы это увидели все ваши одноклассники".

Ситуацию прокомментировали авторы проекта

В SkyNews заверили, что сам автор сериала "Принц", он же голос, который озвучивает принца Джорджа Кембриджского, Гэри Джанетти защищал шоу и сказал, что его целью было сделать шоу "супер смешным", и надеялся, что люди увидят, что "все задумано с любовью".

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