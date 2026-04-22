Это спасает, – актриса украинских сериалов раскрыла секрет съемки откровенных сцен

Звезда сериалов "Голова" и "Белла Вита" Ирина Гришак раскрыла интересные секреты и поделилась малоизвестными фактами об актерской профессии.

Ирина поделилась интересностями для 24 Канала за кулисами выпуска интеллектуально-развлекательного проекта "еПитання на Новом" (Новый канал).

Тоже интересно Украинский актер, которого обожают зрители, покоряет Голливуд и сыграет в фильме Netflix

Малоизвестные факты о профессии актера от Ирины Гришак

У каждого из актеров есть свое портфолио. Это подборка портретов, которые еще называют хед-шотами, где хорошо видно, какого цвета у тебя глаза, какие волосы, какое у тебя состояние на данный момент.

Я, например, делаю актерское портфолио раз в пять лет. Хотя надо было бы немного чаще, потому что у меня – то брекеты, то прическа каре, то еще какие-то изменения во внешности. А для актеров, на самом деле, это очень важно. Потому что все агенты, кастинг-директора, режиссеры или продюсеры должны четко видеть, какой ты сейчас. Должны быть свежие и качественные хед-шоты,

– говорит Ирина.

Конечно же, зрителей всегда интересует тема съемки соблазнительных сцен. В творческом активе Ирины также были такие кадры.

И самое прекрасное, что спасает партнеров при этом, – это юмор. Если вы даже не очень хорошо знаете друг друга, но начали общаться и шутить, легко поддерживать, то флер напряжения спадает. И вам становится комфортно работать в любой сцене (улыбается – 24 Канал),

– делится Ирина.

В каких сериалах сыграла Ирина Гришак?