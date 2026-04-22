Это спасает, – актриса украинских сериалов раскрыла секрет съемки откровенных сцен
- Ирина Гришак рассказала о важности актерского портфолио, которое следует обновлять для актуальности внешности.
- Актриса отметила, что юмор помогает снимать напряжение во время съемок откровенных сцен.
Звезда сериалов "Голова" и "Белла Вита" Ирина Гришак раскрыла интересные секреты и поделилась малоизвестными фактами об актерской профессии.
Ирина поделилась интересностями для 24 Канала за кулисами выпуска интеллектуально-развлекательного проекта "еПитання на Новом" (Новый канал).
Малоизвестные факты о профессии актера от Ирины Гришак
У каждого из актеров есть свое портфолио. Это подборка портретов, которые еще называют хед-шотами, где хорошо видно, какого цвета у тебя глаза, какие волосы, какое у тебя состояние на данный момент.
Я, например, делаю актерское портфолио раз в пять лет. Хотя надо было бы немного чаще, потому что у меня – то брекеты, то прическа каре, то еще какие-то изменения во внешности. А для актеров, на самом деле, это очень важно. Потому что все агенты, кастинг-директора, режиссеры или продюсеры должны четко видеть, какой ты сейчас. Должны быть свежие и качественные хед-шоты,
– говорит Ирина.
Конечно же, зрителей всегда интересует тема съемки соблазнительных сцен. В творческом активе Ирины также были такие кадры.
И самое прекрасное, что спасает партнеров при этом, – это юмор. Если вы даже не очень хорошо знаете друг друга, но начали общаться и шутить, легко поддерживать, то флер напряжения спадает. И вам становится комфортно работать в любой сцене (улыбается – 24 Канал),
– делится Ирина.
В каких сериалах сыграла Ирина Гришак?
- "Белла Вита". Ирина сыграла одну из ключевых ролей в этом сериале – подругу главной героини Милану. Это девушка, которая всегда рядом с лучшей подругой, готова помочь, поддержать и даже закрыть глаза на собственное счастье ради счастья Виты.
- "Голова". В этом комедийном сериале, который очень полюбился зрителям, Ирина также сыграла одну из главных ролей – Соню.
- Также в творческом багаже Ирины есть много русскоязычных сериалов, которые снимали в Украине до начала полномасштабной войны. Сейчас эти сериалы можно посмотреть с украинским переводом на YouTube.