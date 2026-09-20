3 выдающихся фильма с легендарной Софи Лорен, которые навсегда изменили мировой кинематограф

20 сентября свой день рождения отмечает непревзойденная Софи Лорен – обладательница двух премий "Оскар" и признанная икона мирового кино. Ее героини поражают внутренней силой, гордостью и преданностью своим чувствам.

24 Канал собрал подборку известных фильмов с участием Софи Лорен. Они помогут почувствовать настоящую магию классического кинематографа и открыть для себя вершины ее актерского таланта.

"Чочара" (1960)

Рейтинг IMDb – 7,7

Во время Второй мировой войны красивая вдова Чезира спасает свою 13-летнюю дочь Розетту от бомбардировок Рима. Женщина оставляет свой магазин и отправляется в родную горную деревушку, надеясь найти там защиту и покой. По дороге она знакомится с интеллигентным студентом Микеле, который разделяет тяготы их путешествия. Однако жестокая реальность настигает героинь именно тогда, когда они возвращаются в освобожденный Рим.

"Чочара": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются мощной и эмоциональной игрой Софи Лорен. В то же время некоторые киноведы отмечают чрезмерную мрачность некоторых сцен фильма.

"Брак по-итальянски" (1964)

Рейтинг IMDb – 7,4

Филумена Мартурано и Доменико Сориано вместе уже более двадцати лет, но мужчина не спешит вести возлюбленную к алтарю. Когда он решается на брак с молодой девушкой, обиженная женщина придумывает смертельную болезнь и требует венчания у своей постели. Сразу после церемонии Филумена внезапно выздоравливает и ошеломляет новоиспеченного мужа новостью о своих трех взрослых сыновьях. Известие о том, что один из парней – его родной сын, разжигает между супругами волну конфликтов, за которыми на самом деле скрывается искренняя любовь.

"Брак по-итальянски": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes критики восхваляют несравненную химию между Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Однако часть рецензентов отмечает склонность картины к театральной гиперболизации.

"Необычный день" (1977)

Рейтинг IMDb – 8,1

События разворачиваются 8 мая 1938 года в Риме, когда все горожане идут на военный парад в честь приезда Адольфа Гитлера. В пустом многоквартирном доме остаются лишь измученная домашней рутиной домохозяйка Антониетта и одинокий бывший радиоведущий Габриэле, которого преследует фашистский режим. За считанные часы они находят друг в друге опору, которая навсегда меняет их привычные взгляды на свободу и собственную судьбу.

"Необычный день": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают режиссуру Этторе Сколы и способность Софи Лорен отойти от привычного амплуа гламурной дивы. В то же время некоторые авторы жалуются на слишком медленный ритм повествования и камерность фильма, которая порой напоминает телевизионный спектакль.

А для любителей итальянского кинематографа мы уже подготовили подборку сериалов с высоким рейтингом.