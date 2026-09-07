24 Канал подготовил подборку лучших итальянских сериалов, которые стоит посмотреть вместе с семьей или друзьями.

"Моя гениальная подруга" (2018 – 2024)

Рейтинг IMDb – 8,6

Экранизация мировых бестселлеров Елены Ферранте рассказывает историю дружбы двух девушек, Елены и Лилы. Они растут в бедном и опасном районе Неаполя 1950-х годов, где царят насилие и суровые патриархальные порядки. Совместное взросление становится для подруг единственным способом противостоять жестокой среде и вырваться из бедности.

"Моя гениальная подруга": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают, что сериал можно с легкостью назвать хорошей экранизацией оригинала. К тому же критики хвалят эмоциональную глубину повествования и игру молодых актрис.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Гоморра" (2014 – 2021)

Рейтинг IMDb – 8,6

Сюжет сериала погружает зрителей в безжалостный и кровавый мир неаполитанской мафии. Молодой и амбициозный мафиози Чиро Ди Марцио служит правой рукой могущественного дона Пьетро Савастано. Когда лидер клана попадает в тюрьму, между наследниками моментально разгорается кровавая война за сферы влияния.

"Гоморра": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes обозреватели подчеркивают бескомпромиссную жестокость сериала, которая лишает гангстерскую жизнь любой романтизации. Рецензенты высоко оценивают реалистичность съемок и темп повествования и называют сериал одним из самых мощных криминальных триллеров европейского телевидения.

"Молодой Папа" (2016)

Рейтинг IMDb – 8,1

Американский кардинал Ленни Белардо неожиданно побеждает на конклаве и занимает престол под именем Пия XIII. Старейшины Ватикана надеялись манипулировать молодым понтификом, но вот он сразу же демонстрирует железную волю и бескомпромиссный консерватизм. Новый глава церкви отказывается от публичности, бросает вызов влиятельным кардиналам и начинает свою таинственную игру.

"Молодой Папа": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: обозреватели на Rotten Tomatoes восхищаются актерской игрой Джуда Лоу. В то же время некоторые авторы отмечают намеренную провокационность отдельных сюжетных ходов.

А если вы интересуетесь немецким кинематографом, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой сериалов с нестандартным сюжетом.