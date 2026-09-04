24 Канал собрал три немецких проекта, которые очень отличаются по настроению, но одинаково увлекательны.

"Любое дитя"

Жанр: криминальная драма, триллер, детектив

Рейтинг IMDb: 7,3

Формат: мини-сериал, 6 эпизодов

Если хочется сериала, после которого начинаешь подозревать даже собственный шкаф, включайте "Любое дитя". История начинается с женщины, которая попадает в больницу после автомобильной аварии. Вместе с ней оказывается девочка, и очень скоро выясняется, что эта история может быть связана с исчезновением женщины 13 лет назад.

Далее сериал постепенно распутывает клубок тайн, странных правил и травматического прошлого. И именно здесь немцы делают то, что у них получается особенно хорошо: не кричат "БУ!" каждые пять минут, а создают такую атмосферу, что становится страшно от обычной двери и тишины.

Сериал основан на одноименном романе Роми Хаусманн. После премьеры он даже возглавил глобальный рейтинг Netflix среди неанглоязычных сериалов в первую неделю.

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"Любое дитя": смотреть трейлер

"Неортодоксальная"

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 8,0

Формат: мини-сериал, 4 эпизода

Здесь уже не будет классического "кто кого убил". Вместо этого будет история побега, поиска себя и очень непростого столкновения традиций с желанием жить собственной жизнью.

Главная героиня Эсти растет в ультраортодоксальной еврейской общине в Нью-Йорке и вступает в брак по договоренности. После сложного первого года супружеской жизни она сбегает в Берлин, где постепенно открывает для себя совершенно другой мир. Но прошлое, конечно, не собирается просто сказать: "Ну ладно, счастья".

"Неортодоксальная" – сериал короткая, эмоциональный и без лишнего растягивания на 48 сезонов. Четыре эпизода – и у вас уже есть повод подумать о свободе, личном выборе и о том, насколько сложно начать жизнь с чистого листа.

"Неортодоксальная": смотреть трейлер

"Императрица"

Жанр: историческая драма, романтика

Рейтинг IMDb: 7,8

Формат: сериал, 2 сезона

А теперь – резкий поворот от мрачного триллера к дворцовым платьям, балам и интригам. Ведь если уж страдать из-за любви, то почему бы не делать это в королевском дворце?

"Императрица" рассказывает историю Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Она влюбляется в императора Франца Иосифа и становится его женой, после чего попадает в мир венского двора, где за красивыми платьями скрываются политические конфликты, борьба за влияние и семейные интриги.

То есть романтика здесь есть, но вместе с ней – политика, власть и классическое дворцовое "мы все родственники, но почему-то никто никому не доверяет". Сериал основан на реальных исторических персонажах, хотя и не претендует на документальную реконструкцию событий.

"Императрицы": смотрите трейлер

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