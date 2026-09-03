24 Канал собрал три французских сериала с хорошими рейтингами, которые стоит добавить в список вечернего просмотра. Выбирайте, что по душе: интеллектуальная история о вине, мрачный Париж начала XX века или расследование серии жутких преступлений.

"Божьи капли"

Жанр: драма, психологический сериал

Оценка IMDb: 8,0

В главных ролях: Флер Жеффье, Томохиса Ямасита, Том Вожничка.

"Божьи капли": смотреть трейлер

О чем сериал

Когда известный знаток вина Александр Леже умирает, его дочь Камилла неожиданно получает в наследство огромную коллекцию вин. Но есть одна маленькая французская деталь: чтобы стать ее владелицей, она должна победить молодого японского винодела Иссея Томине в трех сложных испытаниях.

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И здесь начинается настоящая борьба. Причем вместо оружия – бокалы, ароматы и знания о вине. Так что если вы никогда не могли отличить дорогое вино от того, которое просто красиво стоит на полке, после этого сериала ваши шансы несколько повысятся.

Что говорят критики и зрители

Здесь почти единодушная любовь. Rotten Tomatoes дает первому сезону 100% от критиков и 93% от зрителей. Критики особенно отмечают умный сюжет, красивую картинку и то, что сериал на самом деле не только о вине, но прежде всего о людях и сложных отношениях.

Зрители тоже хвалят атмосферу, актерскую игру и возможность незаметно для себя узнать немало о виноделии.

"Парижская полиция 1900"

Жанр: криминальная драма, детектив, история

Рейтинг IMDb: 7,1

В главных ролях: Жереми Лаер, Эвелин Брошу, Тибо Эврар.

"Парижская полиция 1900": смотреть трейлер

О чем сериал

Париж, 1899 год. В Сене находят тело неизвестной женщины, а расследование поручают молодому амбициозному инспектору Антуану Жуэну. Очень скоро обычное на первый взгляд убийство приводит его к гораздо более серьезной истории – коррупции, политическим конфликтам и государственным тайнам.

И все это на фоне Парижа, который совсем не напоминает открытку с Эйфелевой башней. Здесь больше грязи, опасных улиц, радикалов, интриг и людей, которым явно есть что скрывать.

Что говорят критики и зрители

На Rotten Tomatoes первый сезон получил 58% от критиков, но здесь стоит учесть очень небольшое количество профессиональных рецензий – всего две. Один из критиков особо отметил смесь коррупции, убийств, политического радикализма, секса и шантажа.

Зрители на французском сайте AlloCiné поставили сериалу среднюю оценку 3,6/5 на основе более тысячи оценок. В отзывах хвалят сценарий, актеров и атмосферу, хотя некоторые считают отдельные сюжетные линии немного запутанными.

"Багровые реки"

Жанр: криминал, детектив, триллер, драма

Оценка IMDb: 6,9

В главных ролях: Оливье Маршаль, Эрика Сент, Кен Дукен.

"Багряные реки": смотреть трейлер

О чем сериал

Детектив Пьер Ниманс и его напарница Камилла Делауней расследуют жестокие преступления в разных регионах Франции. И чем глубже они погружаются в дела, тем чаще сталкиваются с местными легендами, странными традициями и очень мрачными тайнами.

Сериал основан на вселенной французского писателя Жана-Кристофа Гранже, автора романа, по которому ранее был снят одноименный фильм с Жаном Рено и Венсаном Касселем.

Что говорят критики и зрители

На IMDb сериал имеет оценку 6,9/10, а на платформе есть десятки отзывов зрителей и критиков.

Критики отмечают прежде всего мрачную атмосферу и необычные криминальные истории. И это, пожалуй, главный козырь сериала: каждое расследование постепенно втягивает вас в очень странный мир, откуда уже не так просто выбраться.

А когда вы посмотрите эти французские хиты, у нас для вас есть еще одна подборка увлекательных сериалов, которые помогут провести вечер так, чтобы о сне вспомнить где-то после финальной серии.