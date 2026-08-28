В этой подборке 24 Канал собрал пять комедийных сериалов, в которых сатира, абсурд, черный юмор и весьма сомнительные жизненные решения работают безотказно.

"Кремниевая долина"

Жанр: комедия, ситком, сатира

IMDb: 8,5



"Кремниевая долина": смотреть трейлер

Ричард Хендрикс – талантливый, но социально не слишком уверенный в себе программист, который создает революционный алгоритм и решает основать собственную компанию Pied Piper. И вот здесь заканчивается мечта о красивом стартапе и начинается настоящее испытание: инвесторы, конкуренты, корпоративные акулы, деньги и команда, в которой у каждого есть собственное представление о том, как сделать все правильно.

Сериал очень точно высмеивает мир технологических стартапов, где все говорят об инновациях, изменении мира и будущем человечества, а потом полсерии спорят из-за серверной.

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Что говорят критики: на Metacritic сериал получил 84/100, а 94% рецензий – положительные. Первый сезон Variety? Нет, даже The Hollywood Reporter назвал пилотный эпизод "невероятно сильным", а Guardian хвалил сериал за точную сатиру на технологическую индустрию.

"Умери свой энтузиазм"

Жанр: ситком, черная комедия, мокьюментари

IMDb: 8,8



"Умери свой энтузиазм": смотреть трейлер

Ларри Дэвид играет практически самого себя – мужчину, который просто хочет жить по своим собственным правилам. Вот только есть небольшая проблема: его правила не совпадают с правилами всех остальных людей на планете.

Парковка, чаевые, гости, очередь, слова, сказанные кем-то не в том тоне, – любая мелочь в жизни Ларри способна превратиться в катастрофу. Причем он почти всегда считает себя единственным адекватным человеком в комнате.

Что говорят критики: Критики любят этот хаос уже более двух десятилетий. Rotten Tomatoes показывает 92%, а Metacritic – 84/100; более 90% профессиональных рецензий положительные.

"Шиттс-Крик"

Жанр: ситком, комедия, сатира

IMDb: 8,5



"Шиттс-Крик": смотреть трейлер

Семья Роуз была очень богатой. Настолько, что они купили городок Шиттс-Крик просто в шутку. Затем из-за мошенничества потеряли практически все. Остался только этот самый городок.

Итак, вместо роскошной жизни – мотель. Вместо дизайнерской одежды – весьма сомнительные местные магазины. Вместо обслуги – необходимость самим решать бытовые вопросы. Для семьи, которая до этого не знала, сколько стоит обычный пакет молока, это, конечно, почти постапокалипсис.

Что говорят критики: 93% на Rotten Tomatoes, а финальный сезон назвали остроумным, теплым и замечательным прощанием с семьей Роуз.

"Женщина в доме напротив девушки в окне"

Жанр: черная комедия, сатира, детектив, триллер

IMDb: 6,4



"Женщина в доме напротив девушки в окне": смотреть трейлер

Анна живет одна, пьет вино, смотрит в окно и наблюдает за жизнью соседей. Кажется, ничего особенного. Пока через дорогу не поселяется привлекательный мужчина с дочерью. А потом Анна становится свидетельницей убийства.

Действительно ли она его видела? Или это алкоголь, травма и слишком богатое воображение? Вот на этом сериал и строит всю свою игру, параллельно пародируя популярные психологические триллеры вроде "Девушки в поезде" и "Женщины в окне".

Что говорят критики: они встретили сериал прохладнее, чем три предыдущих в этом списке. На Metacritic у него 49/100, а на Rotten Tomatoes – 53%. Частину обозревателей развлекала абсурдная сатира и игра Кристен Белл, другие считали сюжет слишком растянутым и запутанным.

"Парки и зоны отдыха"

Жанр: ситком, мокьюментари, политическая сатира

IMDb: 8,6



"Парки и зоны отдыха": смотреть трейлер

Лесли Ноуп работает в департаменте парков и отдыха небольшого городка в Индиане. Она искренне хочет сделать мир лучше. Например, превратить заброшенную яму в парк. Прекрасная цель. Невинная. Почти детская.

Теперь добавьте чиновничью бюрократию, равнодушных соседей, странных коллег и начальника Рона Свенсона – государственного служащего, который ненавидит государство настолько сильно, что умудряется работать в нем годами.

Что говорят критики: они особенно отмечали его добрый юмор, великолепный актерский ансамбль и развитие персонажей. Metacritic сегодня оценивает сериал в 67/100.

А еще у нас есть идеальный набор сериалов для вечера, когда хочется немного триллера, преступлений и закрученных сюжетов.