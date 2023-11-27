Она родом из Украины и выражает большую поддержку своей родине после полномасштабного вторжения России, которую считает страной-террористом. Детали об этой мировой звезде, которая родилась в Украине вы сможете найти в материале.

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Украинская девочка с синдромом Дауна

Девочка, несмотря на синдром Дауна, является актрисой мировых фильмов, сериалов. Соня снимается в рекламе, а также является художницей.

Юная актриса родилась в Украине, но ее биологические родители отказались от нее после того, как узнали ее синдром. София провела первый год своей жизни в детском доме в Днепре, пока семья из Калифорнии, Дженнифер и Гектор Санчесы не решила усыновить ее.

Это было очень важно для нас. Это было то, за что мы очень тяжело сражались и что далось нам нелегко. Было много крови, пота, слез и испытаний – буквально испытаний,

– рассказывала мама Софии.

София Санчес громко заявляет о своей личности

В США София приобрела популярность благодаря мотивационным видео, в которых делилась своей особенностью. Один из таких роликов набрал более пяти миллионов просмотров за первые два дня после публикации. С тех пор София, несмотря на свой юный возраст, понимает вес своих сообщений. Украинка стала практически голосом всех солнечных детей в Америке.

Это не страшно, это так увлекательно!

– говорила девочка о синдроме Дауна.

В частности, она оказывает поддержку своему брату Хоакину, который кроме синдрома Дауна также имеет легкий аутизм. Девочка с уважением и любовью повествует о нем публике.

Украинская девочка снимается в культовых проектах США

Было немало популярных проектов в США, в которые приглашали Соню, но международную славу девочка получила благодаря фильму "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Также она поразила зрителей ролью в новой части культовой франшизы "Голодные игры" под названием "Баллада о певчих птичках и змеях".

В комедии о культовой кукле София исполнила роль одной из "Барби", а в боевике, основанном на романе Сьюзин Коллинз, она сыграла роль маленькой трибутки на 10-тых ежегодных Голодных играх.

Вместе со всеми актерами обеих кинолент Санчес приняла участие в красных дорожках, и по фото и видео, которые обнародует София Санчес, можно понять, насколько она счастлива по актерской деятельности и своей кинокарьере.

София Санчес поддерживает Украину

Начиная с 24 февраля 2022 года София постоянно обращается к своей аудитории с призывами поддерживать Украину.

Кроме того, Санчес активно подчеркивает свою принадлежность к Украине, позиционируя себя исключительно украинской актрисой. Эту информацию она предоставляет, в частности, в описании своего профиля в инстаграм, где ее подписчики насчитывают около 35 тысяч.

Украинская актриса в "Голодных играх" и "Барби" с синдромом Дауна,

– написала София в шапке профиля.