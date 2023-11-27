Вона родом з України і висловлює велику підтримку своїй батьківщині після повномасштабного вторгнення Росії, яку вважає країною-терористом. Деталі про цю світову зірку, яка народилася в Україні, ви зможете знайти у матеріалі.

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Українська дівчинка з синдромом Дауна

Дівчинка, попри синдром Дауна, є акторкою світових фільмів, серіалів. Соня знімається в рекламі, а також є художницею.

Юна акторка народилася в Україні, але її біологічні батьки відмовилися від неї після того, як дізналися про її синдром. Софія провела перший рік свого життя у дитячому будинку в Дніпрі, доки родина із Каліфорнії, Дженніфер і Гектор Санчеси, не вирішила усиновити її.

Це було дуже важливо для нас. Це було те, за що ми дуже важко боролися і що далося нам нелегко. Було багато крові, поту, сліз і випробувань – буквально випробувань,

– розповідала мама Софії.

Софія Санчес гучно заявляє про свою особистість

У США Софія здобула популярність завдяки мотиваційним відео, у яких ділилася своєю особливістю. Один з таких роликів набрав понад п'ять мільйонів переглядів за перші два дні після публікації. З того часу Софія, не дивлячись на свій юний вік, розуміє вагу своїх повідомлень. Українка стала буквально голосом всіх сонячних дітей в Америці.

Це не страшно, це так захоплююче!

– говорила дівчинка про синдром Дауна.

Зокрема, вона виявляє підтримку своєму брату Хоакіну, який, крім синдрому Дауна, також має легкий аутизм. Дівчинка з повагою і любов'ю розповідає про нього публіці.

Українська дівчинка знімається у культових проєктах США

Було чимало популярних проєктів в США, у які запрошували Соню, але міжнародну славу дівчинка отримала завдяки фільму "Барбі" з Марго Роббі й Раяном Гослінгом у головних ролях. Також вона вразила глядачів роллю у новій частині культової франшизи "Голодні ігри" під назвою "Балада про співочих пташок та змій".

У комедії про культову ляльку Софія виконала роль однієї з "Барбі", а в бойовику, заснованому на романі Сьюзін Коллінз, вона відіграла роль маленької трибутки на 10-тих щорічних Голодних іграх.

Разом із всіма акторами обох кінострічок Санчес взяла участь в червоних доріжках, і з фото та відео, які оприлюднює Софія Санчес, можна зрозуміти, наскільки вона щаслива з акторської діяльності та своєї кінокар'єри.

Софія Санчес підтримує Україну

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Софія постійно звертається до свого аудиторії з закликами підтримувати Україну.

Крім того, Санчес активно підкреслює свою приналежність до України, позиціонуючи себе як виключно українська акторка. Цю інформацію вона надає, зокрема, в описі свого профілю в інстаграм, де її підписники налічують близько 35 тисяч.

Українська актриса в "Голодних іграх" і "Барбі" із синдромом Дауна,

– написала Софія в шапці профілю.