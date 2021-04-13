"Сокол и Зимний солдат": вышел трейлер финальных серий новинки Marvel
Зрителей ждет ожесточенное противостояние в последних сериях "Сокола и Зимнего солдата". Такой вывод можно сделать после просмотра трейлера, который презентовали представители Marvel и Disney+. Супергерои противостоять не только Карле с ее суперсолдат, но и иметь междоусобные войны.
Источник:ютуб Marvel
В начале ролика Баки говорит Сэму Уилсону: "Стив верил в тебя". Однако Сокол все еще утверждает, что поступил правильно, когда отдал щит Капитана Америка государству. В конце концов символ легендарного супергероя оказался в руках воина, который совсем не оправдывает ожиданий и даже прибегает к безжалостного убийства на глазах у гражданских. Из этого фрагмента трейлера можно предположить, что в финальных 5 и 6 сериях фильма "Сокол и Зимний солдат" разгорится борьба за щит.
Смотрите также Не только трясет кулаками – еще и хлопает в ладоши: Marvel выпустила часовую версию танцев Земо
Осторожно, спойлеры!
Интересно, что в сериале нового Капитана Америку показали далеко не таким, как Стив Роджерс. Это больше отрицательный персонаж сериала, как и пытается спасти мир от Карли и остановить создание армии людей с сверхспособностями, но принимает неверные решения.
Главным вопросом после 4 эпизода оставалось: "Что же произойдет с сывороткой, которая оказалась в руках нового Капитана Америки?" Кроме этого, интересно, пострадает репутация Джона Уолкера после жестокого убийства.
Капитан Америка в сериале "Сокол и Зимний солдат" / Фото Disney +
Также в новых сериях "Соколу и Зимнего солдата" Айо с воинами Ваканды устроят охоту за Земо. В стремлении мести за смерть короля они будут готовы на все.
Финальные эпизоды сериала Marvel представляют 16 и 23 апреля.
"Сокол и Зимний солдат": смотрите трейлер
Главные актеры сериала "Сокол и Зимний солдат":
- Энтони Маки
- Себастьян Стен
- Эмили ВанКэмп
- Дэниел Брюль
- Ваятт Рассел
- Жорж Сен-Пьер
- Адеперо Одуе
- Десмонд Чам
- Микки Ишиков
- Ной Міллс
Поделиться новостью