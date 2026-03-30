Новый украинский сериал, от которого невозможно оторваться
- В марте состоялась премьера нового украинского детективного сериала "Сокровища", который транслируется на телеканале "1+1" и онлайн на платформе Киевстар ТВ.
- Главные роли в сериале исполнили Евгений Лесничий и Анастасия Иванюк, а сюжет вращается вокруг тайн прошлого и сокровища Второй мировой войны.
Украинцы все чаще выбирают отечественные сериалы для вечернего просмотра. Там не только увлекательные сюжеты, но и любимые актеры. В марте состоялась премьера нового детективного сериала, о котором уже гудит сеть.
Это 16-серийная история "Сокровища". О чем этот сериал и где его можно посмотреть – рассказываем в материале 24 Канала.
Чем привлекает сюжет сериала "Сокровища"?
Главная героиня – девушка Веры, которая возвращается в родной город, где стремится начать новую жизнь. После смерти родителей родственники присвоили семейный дом, поэтому Вера хочет вернуть свой дом.
В то же время в город приезжает капитан полиции Богдан, который, чтобы найти убийцу своего отца, притворяется бизнесменом. Но случайная встреча с Верой переворачивает жизнь Богдана с ног на голову. Между ними возникают чувства, соединяющиеся с тайнами прошлого. Однако жизнь героев может измениться из-за сокровища Второй мировой войны.
"Сокровища": смотрите онлайн трейлер сериала
Кто из актеров сыграл в сериале "Сокровища"?
Главные роли сыграли Евгений Лесничий и Анастасия Иванюк. Также в кадре зрители увидят и других любимых актеров: Дарью Трегубову, Алексея Нагрудного, Сергея Митрюшина и Ирину Кудашову.
Где смотреть сериал "Сокровища"?
Премьера сериала состоялась 16 марта в 20:00 на телеканале "1+1". Также эту детективную историю можно посмотреть онлайн на платформе Киевстар ТВ.
