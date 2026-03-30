Новий український серіал, від якого неможливо відірватися

Українці все частіше обирають вітчизняні серіали для вечірнього перегляду. Там не лише захопливі сюжети, а й улюблені актори. У березні відбулась прем'єра нового детективного серіалу, про який вже гудить мережа.

Це 16-серійна історія "Скарби". Про що цей серіал та де його можна подивитися – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Чим зацікавлює сюжет серіалу "Скарби"?

Головна героїня – дівчина Віри, яка повертається до рідного міста, де прагне почати нове життя. Після смерті батьків родичі присвоїли родинний будинок, тож Віра хоче повернути свій дім.

Водночас у місто приїжджає капітан поліції Богдан, який, щоб знайти вбивцю свого батька, удає бізнесмена. Та випадкова зустріч з Вірою перевертає життя Богдана з ніг на голову. Між ними виникають почуття, що з'єднуються з таємницями минулого. Однак життя героїв може змінитися через скарб Другої світової війни.

"Скарби": дивіться онлайн трейлер серіалу

Хто з акторів зіграв у серіалі "Скарби"?

Головні ролі зіграли Євген Лісничий та Анастасія Іванюк. Також у кадрі глядачі побачать й інших улюблених акторів: Дар'ю Трегубову, Олексія Нагрудного, Сергія Мітрюшина та Ірину Кудашову.

Де дивитись серіал "Скарби"?

Прем'єра серіалу відбулася 16 березня о 20:00 на телеканалі "1+1". Також цю детективну історію можна подивитись онлайн на платформі Київстар ТБ.

