Це 16-серійна історія "Скарби". Про що цей серіал та де його можна подивитися – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
Чим зацікавлює сюжет серіалу "Скарби"?
Головна героїня – дівчина Віри, яка повертається до рідного міста, де прагне почати нове життя. Після смерті батьків родичі присвоїли родинний будинок, тож Віра хоче повернути свій дім.
Водночас у місто приїжджає капітан поліції Богдан, який, щоб знайти вбивцю свого батька, удає бізнесмена. Та випадкова зустріч з Вірою перевертає життя Богдана з ніг на голову. Між ними виникають почуття, що з'єднуються з таємницями минулого. Однак життя героїв може змінитися через скарб Другої світової війни.
"Скарби": дивіться онлайн трейлер серіалу
Хто з акторів зіграв у серіалі "Скарби"?
Головні ролі зіграли Євген Лісничий та Анастасія Іванюк. Також у кадрі глядачі побачать й інших улюблених акторів: Дар'ю Трегубову, Олексія Нагрудного, Сергія Мітрюшина та Ірину Кудашову.
Де дивитись серіал "Скарби"?
Прем'єра серіалу відбулася 16 березня о 20:00 на телеканалі "1+1". Також цю детективну історію можна подивитись онлайн на платформі Київстар ТБ.
Які ще схожі українські серіали подивитись?
