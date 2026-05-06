Что посмотреть, если понравилась "Парочка следователей": украинский сериал, который выходит на YouTube

Первый сезон украинского сериала "Парочка следователей" вышел в феврале 2025 года. Сразу после премьеры зрители начали высказывать надежды на продолжение – и не зря.

Сейчас на платформе Киевстар ТВ выходят новые эпизоды, которые все больше захватывают аудиторию. Если вы поклонник этого сериала и ищете похожую ленту, которую к тому же можно посмотреть бесплатно на YouTube, имеем для вас удачную рекомендацию. В материале 24 Канала рассказываем, какой проект стоит посмотреть поклонникам "Парочки следователей".

Какой украинский сериал посмотреть фанатам "Парочки следователей"?

Сейчас на YouTube выходят эпизоды украинского сериала "Сокровища", который ранее был доступен только на платформе Киевстар ТВ. Теперь ленту можно просматривать онлайн бесплатно. Этот сериал точно понравится поклонникам "Парочки следователей", ведь также имеет выразительную детективную сюжетную линию.

События разворачиваются вокруг Веры, которая возвращается в родной город после заключения и пытается найти свое место в жизни. В то же время Богдан, капитан полиции, приезжает туда, чтобы разобраться в собственной истории. Их пути пересекаются, и ни Вера, ни Богдан еще не осознают, насколько тесно их объединяют семейные тайны и как на их судьбы могут повлиять сокровища времен Второй мировой войны.

"Сокровища": смотрите онлайн 1-й эпизод сериала

Главные роли в проекте исполнили украинские актеры: Анастасия Иванюк, Евгений Лесничий, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова и другие.

Как и в "Парочке следователей", в сериале сочетаются детективная и романтическая линии. Поэтому если вы ищете сериал, который захватит после "Парочки следователей", обратите внимание на "Сокровища" – относительно новый проект, что уже успел получить благосклонность зрителей.

Дополнительным преимуществом является то, что сериал насчитывает всего 16 эпизодов – оптимальное количество, чтобы погрузиться в историю и не тратить слишком много времени на просмотр.

Какие еще украинские детективные сериалы можно посмотреть вечером?

Украинские кинематографисты все активнее создают сериалы, которые захватывают зрителей и приобретают популярность. Поэтому если вы ищете идеальный вариант для просмотра, обратите внимание на такие проекты:

"Обратное направление",

"Подмена",

"Следователь",

"Материнский инстинкт",

"Одна семья",

"Нюхач",

"Ключи от правды",

"Тихая Нава".

Выбирайте историю по душе и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.