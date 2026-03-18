"Сокровища" разрывают Threads: новый украинский сериал, о котором все говорят
- Сериал "Сокровища" – это детективная лента от авторов сериалов "Реванш" и "Обратное направление", вышедшая в марте 2026 года.
- Зрители разделились во мнениях: одни в восторге от сюжета и актеров, другие считают, что сериал слишком "мыльный" и напоминает "Тайны" 2019 года.
Недавно в Украине состоялась премьера нового сериала под названием "Сокровища". Это детективная лента, созданная авторами сериалов "Реванш" и "Обратное направление".
Многие украинцы уже поделились своими впечатлениями в сети. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о сериале "Сокровища" и что о нем пишут зрители.
Что пишут украинские зрители о сериале "Сокровища"?
Украинцы разделились на два лагеря, обсуждая новый украинский сериал "Сокровища" в сети. Часть зрителей в восторге от сюжета и актерского состава, тогда как другие остались разочарованными, отмечая, что сериал слишком "мыльный", а сюжет напоминает сериал "Тайны" 2019 года. Вот что пишут украинцы в Threads:
- "Посмотрела новую мелодраму "Сокровища", ну что сказать – в последнее время не плохо так наши стали снимать, только "Тихую Наву" возьмите, это же вау"
- "Посмотрела "Сокровища". Сериал ок, но по сюжету что-то немного не хватало, чтобы прям вау. А вот Богдан Рубан и Евгений Лесничий – это два краши в одном сериале, я от них просто в восторге"
- "Что вам мешает сейчас уснуть? Мне сериал "Сокровища", очень понравился"
- "Кто уже смотрел "Сокровища" (2026) на Киевстар ТВ? Мне одной кажется, что это один в один как "Тайны" (2019)?"
- ""Сокровища" – ну такое. Все настолько мыльное , что даже Лесничий в этом сюжете где-то потерялся. Почему героиня Трегубовой оказалась в тюрьме – я, честно говоря, как-то пропустила мимо глаз. Пара Кудашовой и Нагрудного – извиняюсь, что? Там надо было где-то догадаться, когда именно он в нее влюбился? И эти все индийские братско-сестринские загадки..."
Что известно об украинском сериале "Сокровища"?
- В марте 2026 года состоялась премьера сериала "Сокровища".
- Это детективная лента от создателей сериала "Обратное направление".
- Сериал насчитывает 16 эпизодов.
- Сюжет разворачивается вокруг любви и семейных тайн.
- Ленту можно посмотреть эксклюзивно на Киевстар ТВ, а 16 марта она также вышла на канале "1+1".