Солидарны: как звезды выражают поддержку Украине на красной дорожке Оскара

В Голливуде началось одно из самых ожидаемых событий года – церемония Оскар-2022. На красную дорожку начали прибывать первые звезды, многие из которых одели свои роскошные платья и смокинги значки в знак поддержки Украины.

Знаменитости многие годы оставались аполитичными на церемонии Оскар, однако в этом году война России с Украиной всколыхнула миллионы людей в мире. Сотни звезд призывали помогать украинским беженцам, а также обращались к украинцам с поддержкой и пожеланиями победы.

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На красной дорожке Dolby Theatre в Лос-Анджелесе такие звезды, как Бенедикт Камбербетч, Джейсон Момоа, Фрэнсис Форд Коппола, Деннис Ярд, Даг Гэмфилл и другие звезды украсили свои образы символическими значками, брошьми и аппликациями из синьё.



Бенедикт Камбербетч с женой на Оскаре-2022 / Фото Getty Images



Джейсон Момоа на красной дорожке Оскара-2022 / Фото Getty Images



Режиссер Фрэнсис Форд Коппола / Фото Getty Images



"Звукач" Даг Гемфилл / Фото Getty Images



Команда из фильма "Дюна" / Фото Getty Images



Денис Ярд на красной дорожке Оскара-2022 / Фото Getty Images



Киномонтажер Джо Уолкер / Фото Getty Images