Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на Оскар-2022. Лидером по количеству номинаций стал вестерн "В руках кобеля". "Дюна" Дэнни Вильнева заняла второе место. Когда и где победители получат свои награды – читайте дальше.
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Оскар-2022: дата и время проведения
Когда и где произойдет
94-я церемония вручения премии Оскар состоится 28 марта в 3 часа по киевскому времени, красная дорожка в 1:30.
В прошлом году церемония прошла на Union Station в центре Лос-Анджелеса, но в этот раз она вернется в свой дом с 2002 года: Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center.
Где можно посмотреть онлайн
Как и в прошлом году, церемония вручения премии Оскар будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC, доступном только в Америке. В Украине ежегодно ее транслировал канал "Украина", однако в этом году трансляции не будет. Все из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Церемонию награждения можно будет смотреть онлайн на следующих каналах:
- Hulu из Live TV;
- Хулу+;
- Ютуб ТВ;
- ПРЯМОЕ ТВ;
- ПОТОК;
- Фубо ТВ.
Как только станет известно о победителях кинопремии Оскар в 2022 году, мы сразу опубликуем информацию на Кино 24.