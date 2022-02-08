Картина "Власть пса" будет соревноваться в 12 категориях, а "Дюна" – в 10. Третье место между собой разделили романтический музыкальный фильм режиссера Стивена Спилберга "Вестсайдская история" и британская драма "Белфаст" (7), сообщает 24 канал.

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Что известно о номинантах на Оскар-2022: обзор фильмов

Власть пса / The Power of the Dog

Драматический вестерн "Власть пса", в котором главную роль сыграл Бенедикт Камбербетч, прозвучал в следующих номинациях:

"Лучший фильм";

"Лучший режиссер" (Джейн Кампион);

"Лучшая мужская роль" (Бенедикт Камбербетч);

"Лучшая актриса второго плана" (Кирстен Данст);

"Лучший актер второго плана" (Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи);

"Лучший звук";

"Лучшая оригинальная музыка";

"Лучший адаптированный сценарий";

"Лучший монтаж";

"Лучшая операторская работа";

"Лучшая работа художника-постановщика".

Что известно о фильме

По информации Netflix, деспотичный, однако харизматичный фермер объявляет войну новой жене брата и ее сыну-подростку и издевается над ними, пока наружу не выходит одна давняя тайна.

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Дюна / Dune

Одну из самых громких премьер 2021 года (с Тимоти Шаламе в главной роли) номинировали в следующих категориях:

"Лучший фильм"

"Лучшие костюмы"

"Лучший макияж и прически"

"Лучший звук"

"Лучшая оригинальная музыка"

"Лучший адаптированный сценарий"

"Лучший монтаж"

"Лучшие визуальные эффекты"

"Лучшая операторская работа"

"Лучшая работа художника-постановщика".

О чем рассказывает фильм

В центре событий – Пол Атрейдес, одаренный юноша, рожденный для большой судьбы, которая до сих пор была ему неизвестной. В фильме он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее семьи и своего народа.

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Вестсайдская история / West Side Story

Романтический музыкальный фильм режиссера Стивена Спилберга номинировали на Оскар-2022 в следующих категориях:

"Лучший фильм"

"Лучшая актриса второго плана" (Ариана Дебол)

"Лучшие костюмы"

"Лучший звук"

"Лучшая операторская работа"

"Лучшая работа художника-постановщика".

Сюжет картины

За основу сюжета фильма взяли бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты". Это фильм о влюбленной паре, которая находится в двух враждующих уличных бандах. Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести героев в Нью-Йорк 1957 года.

"Вестсайдская история": смотрите украинский трейлер

Белфаст / Belfast

История о девятилетнем мальчике, по имени Бадди, получила также 7 номинаций на самую престижную премию Голливуда – Оскар-2022:

"Лучший фильм";

"Лучший режиссер" (Кеннет Брана);

"Лучшая актриса второго плана" (Джуди Денч);

"Лучший актер второго плана" (Киаран Хайндс);

"Лучший звук";

"Лучшая оригинальная песня" (Down to Joy);

"Лучший оригинальный сценарий".

О чем рассказывает картина

События в фильме происходят в 1969 году. Полуавтобиографическая лента "Белфаст" рассказывает о жизни североирландской семьи рабочего класса и детстве их маленького сына во время беспорядков в Белфасте, Северной Ирландии, с 15 августа 1969 до начала 1970 года.

"Белфаст": смотрите трейлер