Картина "У руках пса" змагатиметься у 12 категоріях, а "Дюна" – у 10. Третє місце між собою розділили романтичний музичний фільм режисера Стівена Спілберга "Вестсайдська історія" та британська драма "Белфаст" (7), повідомляє 24 канал.

До слова Номінанти премії Оскар-2022: які стрічки боротимуться за золоту нагороду

Що відомо про номінантів на Оскар-2022: огляд фільмів

У руках пса / The Power of the Dog

Драматичний вестерн "У руках пса", у якому головну роль зіграв Бенедикт Камбербетч, прозвучав у таких номінаціях:

"Найкращий фільм";

"Найкращий режисер" (Джейн Кампіон);

"Найкраща чоловіча роль" (Бенедикт Камбербетч);

"Найкраща актриса другого плану" (Кірстен Данст);

"Найкращий актор другого плану" (Джессі Племонс та Коді Сміт-Макфі);

"Найкращий звук";

"Найкраща оригінальна музика";

"Найкращий адаптований сценарій";

"Найкращий монтаж";

"Найкраща операторська робота";

"Найкраща робота художника-постановника".

Що відомо про фільм

За інформацією Netflix, деспотичний, проте харизматичний фермер оголошує війну новій дружині брата та її сину-підлітку й знущається з них, доки назовні не виходить одна давня таємниця.

"У руках пса": дивіться трейлер з українськими субтитрами

Дюна / Dune

Одну із найгучніших прем’єр 2021 року (з Тімоті Шаламе у головній ролі) номінували у таких категоріях:

"Найкращий фільм";

"Найкращі костюми";

"Найкращий макіяж та зачіски";

"Найкращий звук";

"Найкраща оригінальна музика";

"Найкращий адаптований сценарій";

"Найкращий монтаж";

"Найкращі візуальні ефекти";

"Найкраща операторська робота";

"Найкраща робота художника-постановника".

Про що розповідає фільм

У центрі подій – Пол Атрейдес, обдарований юнак, народжений для великої долі, яка досі була йому невідома. У фільмі він відправляється на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб забезпечити майбутнє сім’ї та свого народу.

"Дюна": дивіться український трейлер

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Вестсайдська історія / West Side Story

Романтичний музичний фільм режисера Стівена Спілберга номінували на Оскар-2022 у таких категоріях:

"Найкращий фільм";

"Найкраща актриса другого плану" (Аріана Дебол);

"Найкращі костюми";

"Найкращий звук";

"Найкраща операторська робота";

"Найкраща робота художника-постановника".

Сюжет картини

За основу сюжету фільму взяли бродвейський мюзикл, що є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти". Це фільм про закохану пару, яка перебуває у двох неприязних вуличних бандах. Автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних героїв у Нью-Йорк 1957 року.

"Вестсайдська історія": дивіться український трейлер

Белфаст / Belfast

Історія про дев’ятирічного хлопчика, на ім'я Бадді, отримала також 7 номінацій на найпрестижнішу премію Голлівуду – Оскар-2022:

"Найкращий фільм";

"Найкращий режисер" (Кеннет Брана);

"Найкраща актриса другого плану" (Джуді Денч);

"Найкращий актор другого плану" (Кіаран Хайндс);

"Найкращий звук";

"Найкраща оригінальна пісня" (Down to Joy);

"Найкращий оригінальний сценарій".

Про що йдеться у картині

Події у фільмі відбуваються у 1969 році. Напівавтобіографічна стрічка "Белфаст" розповідає про життя північноірландської сім'ї робітничого класу та дитинство їх маленького сина під час заворушень у Белфасті, Північній Ірландії, з 15 серпня 1969 року до початку 1970 року.

"Белфаст": дивіться трейлер