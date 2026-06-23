Новейший трогательный фильм на Netflix, который растрогает вас до слёз

Недавно на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера новой мелодрамы, которая уже успела покорить сердца многих зрителей. Речь идет о фильме "Сообщение для Изабеллы", вышедшем на экраны 19 июня 2026 года.

В материале 24 Канала мы расскажем, почему именно этот фильм может стать идеальным выбором для тех, кто давно ищет по-настоящему трогательную историю, способную вызвать сильные эмоции и заставить плакать.

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"Сообщение для Изабеллы": о чем сюжет фильма?

В анонсе к фильму сказано: "Иногда Вселенная оставляет сообщения". И не зря. Именно вокруг голосовых сообщений в картине "Сообщение для Изабеллы" завязывается глубокая эмоциональная связь между двумя людьми.

Сюжет разворачивается вокруг Джил, которая переживает утрату сестры. У девушки с рождения были серьезные проблемы со здоровьем, и однажды её жизнь оборвалась. Для Джил эта трагедия становится сокрушительным ударом.

Ощущая невыносимое одиночество, она пытается найти способ справиться с болью утраты. Чтобы не терять связь с сестрой хотя бы символически, Джилл регулярно отправляет голосовые сообщения на её старый номер телефона. Она делится своими переживаниями, рассказывает о повседневных трудностях и непростой жизни в Сан-Франциско. Однако девушка даже не догадывается, что все её сообщения попадают к агенту по недвижимости из Остина по имени Весс.

"Сообщения для Изабеллы": смотрите онлайн трейлер фильма

Вместо того чтобы игнорировать или удалять эти записи, мужчина каждый день ждет нового сообщения. Постепенно он начинает влюбляться в женщину, которую никогда не видел. Однако в этом и кроется главная проблема: его чувства рождаются на фоне чужой боли и потери.

Финал этой истории покажет, осмелится ли Весс встретиться с Джилл лично и признаться, что слушал её самые сокровенные исповеди, которые вовсе не были предназначены для него.

Кому идеально подойдет этот фильм?

Фильм сочетает в себе элементы комедии, драмы и мелодрамы. Зрители, которые уже успели посмотреть картину, называют её трогательной, душевной и необыкновенно тёплой историей о потере, надежде, человеческой близости и поиске себя. Это рассказ о том, как даже после самых мрачных периодов жизни можно найти силы двигаться дальше и открыть своё сердце для новых чувств.

Главные роли в американской мелодраме исполнили Зои Дойч, Ник Робинсон, Ник Офферман, Лукас Гейдж и Сиера Браво.

Если сейчас вам нелегко на душе и вы ищете по-настоящему эмоциональную и трогательную историю, фильм "Сообщение для Изабеллы" может стать отличным выбором. Это одна из тех картин, которые помогают выплакать накопившиеся эмоции, прожить собственную боль и, возможно, почувствовать облегчение.