Уже в кинотеатрах: премьера военной биографической драмы "Наполеон"

Легендарный фильм "Наполеон" о многогранной жизни и героических достижениях великого исторического деятеля Наполеона Бонапарта. Долгожданная премьера ленты уже состоялась в украинских кинотеатрах!

Читайте, о чем фильм, какие факты интересно узнать, а также какие категории премии Оскар будет соревноваться лента о Наполеоне.

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Состоялась премьера фильма "Наполеон": о чем сюжет

Фильм раскрывает историю стремительного восхождения к славе и власти обычного французского офицера Наполеона Бонапарта. Проект сначала получил название Kitbag ("ранец", "вещной мешок"), как отсылка на известное изречение.

В каждом солдатском ранце лежит маршальский жезл,

– говорил Наполеон Бонапарт.

Бонапарт известен как творец одной из величайших империй в мире и оставил свой след в истории как законодатель и реформатор Европы. Однако его величайшим желанием было завоевать сердце Жозефины и, следуя этому, покорить все остальное, только для того, чтобы получить его признание и восхищение. В фильме зрители получат возможность раскрыть подробности отношений между Наполеоном и императрицей Жозефиной.

В ленте покажут шесть основных сражений

Съемки проходили в Линкольне, Гринвиче, Лондоне и других городах Великобритании, а также на Мальте. Военный советник Пол Биддис отвечал за создание армий французских, австрийских, русских и британских сил для фильма.

Фильм поборется за Оскар в категориях: "Лучший актер", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший дизайн".

"Наполеон": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные факты о фильме "Наполеон"