Скрывал миллионы: стало известно, кто получит наследство звезды "Друзей" Мэтью Перри

Актер Мэтью Перри, известный благодаря своей роли в сериале "Друзья", еще в 2009 году определился с тем, как будет распределено его состояние после смерти. Этот вопрос был для него важным, и он решил заранее позаботиться о будущем своих близких.

Теперь стало известно, кто может претендовать на его деньги. Согласно последней информации, которая стала доступной общественности, основными претендентами на наследство Мэтью Перри являются его семья и бывшая девушка.

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Кто получит наследство покойного Мэттью Перри

Как оказалось, почти все деньги звезды были переведены на счет траста под названием Alvy Singer Living Trust. Это решение Мэттью Перри принял, чтобы упорядочить финансовые вопросы и обеспечить конфиденциальность распределения своего состояния.

Распорядителями денег стали отец и мать актера, а также его бывшая девушка Рэйчел Данн. Однако это касается лишь суммы в 1,5 миллиона долларов, которые остались на банковском счете актера. Эта сумма будет разделена между ними, в соответствии с указаниями Мэтью.

Ранее активы звезды оценивались в 120 миллионов. Более сотни миллионов было записано на его траст еще до смерти, что значительно усложняет процесс распределения этих средств. Поэтому, только 1,5 миллиона долларов будет разделено между родственниками и девушкой, которые стали распорядителями оставленного состояния.